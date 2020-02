Julie Walters venceu o cancro do intestino

Julie Walters, uma das actrizes mais famosas do Reino Unido, declarou que foi submetida a uma cirurgia para remover 30 cm do cólon e fez quimioterapia depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro do intestino, em estágio três. A actriz de 69 anos, que já foi condecorada por Isabel II com o título de “dama” e já ganhou diversos prémios de interpretação, acrescentou que está “muito bem”.

Em entrevista à BBC, Walters — que ganhou destaque por interpretar uma cabeleireira que quer estudar no filme A Educação de Rita, de 1983, ao lado de Michael Caine, o seu professor já desencantado com o sistema e com um problema com o álcool —, confessa que foi um choque quando o médico a informou que tinha cancro. “O primeiro impacto foi: choque. Antes de mais, choque.” Só podia ser um erro, acrescenta.

A actriz, que será conhecida do público mais jovem por Mamma Mia (2008), onde contracenou com Meryl Streep e Pierce Brosnan e Colin Firth, entre outros, lutou contra a doença no espaço de 18 meses. Os primeiros sintomas que sentiu foram “algum desconforto” e indigestão, mais tarde queixou-se de dores de estômago, ardor e vómitos. Fez análises e exames e estava a filmar O Jardim Secreto quando o médico a chamou para a informar do diagnóstico.

Quais são os sintomas deste cancro? Alguns dos sintomas associados ao cancro do intestino, cólon e recto são: diarreia ou prisão de ventre; sangue nas fezes; fezes de diferentes consistências; sensação de que o intestino não ficou totalmente vazio depois de evacuar; cólicas; gases ou sensação de inchaço; náuseas ou vómito. Cansaço e súbita perda de peso sem causa aparente.

Por causa da cirurgia e da recuperação, a actriz de Billy Elliot (2000), acabou por ser cortada de algumas cenas do filme que estreará ainda este ano. Julie Walters avança que esta poderá ser a sua última aparição num filme, embora acrescente que não está a pensar reformar-se. “A pessoa de antes da cirurgia é diferente desta pessoa”, diz sobre si mesma, acrescentando que, para já, sente um enorme alívio por não ter projectos nem no cinema, nem na televisão.