Já há data para a saída oficial de Harry e Meghan

Já há data para saída oficial de Harry e Meghan. O casal deixa oficialmente de ser alto membro da família real a 31 de Março, avança a Reuters. Até lá, o príncipe está de volta a Londres, já na próxima semana, para se encontrar com o cantor Jon Bon Jovi e um coro de veteranos militares.

Esta semana, uma fonte real revelou que o casal deve deixar de poder utilizar a palavra royal. Agora, a Reuters avança que todas as mudanças na vida de Harry e Meghan passam a ter efeito a partir de 31 de Março. Os detalhes do novo acordo ainda estão a ser discutidos pelo Palácio de Buckingham.

O jornal britânico The Guardian adianta que a última presença oficial de Harry e Meghan como altos membros da família real deverá ser no Dia da Commonwealth, que se celebra a 9 de Março na Abadia de Westminster. Este é, normalmente, um dos eventos mais importantes do calendário anual da família real, daí que seja expectável a participação dos duques de Sussex.

Para já, sabe-se que Harry está de volta a Londres na próxima semana para um encontro com Jon Bon Jovi e um coro de veteranos militares britânicos, a 28 de Fevereiro, nos estúdios de Abbey Road. É lá que o coro Invictus Games estará a gravar uma música solidária com o cantor americano.

Os lucros da música “Unbroken” revertem a favor da associação Invictus Games, uma das causas de Harry, o sexto da na linha de sucessão ao trono, que apoia os militares do exército britânico feridos em combate e os que sofrem de stress pós-traumático.

Harry serviu o exército britânico antes de ter assumido, a tempo inteiro, os compromissos reais, por isso, esta causa é-lhe tão próxima. Já os pais de Bon Jovi pertenceram à Marinha dos Estados Unidos.

Recorde-se que, há um mês, Harry e Meghan acordaram com a rainha, que deixariam de trabalhar como membros da família real britânica. Até agora, o casal tem estado com o filho Archie no Canadá, onde passarão a viver a maior parte do tempo.