Confetti e glitter: Quercus alerta para o uso consciente neste Carnaval

Carnaval é sinónimo de confetti e glitter. A Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, alerta para o uso consciente destes materiais não biodegradáveis nos dias festivos que aí vêm. Se não puder evitar o uso das decorações em plástico, tente reutilizá-las de um ano para o outro, recomenda.

Os confetti de papel foram, ao longo do tempo, sendo substituídos pelos feitos de plástico, por serem mais brilhantes e apelativos. Para evitar que estes pequenos pedaços de plástico vão parar à rede de águas pluviais, através da chuva ou da lavagem das ruas, o ideal é voltar a optar pelos clássicos de papel.

Ainda assim, a associação sugere uma alternativa mais sustentável: confetti feito em casa com folhas as árvores apanhadas no chão. Para isso basta usar um furador de papel.

A Quercus alerta também para o uso do glitter que contribui para o aumento da poluição dos oceanos. Todas as partículas com menos de cinco milímetros são designadas de microplástico e funcionam como esponjas, que absorvem todos os químicos. Dado o seu reduzido tamanho, podem servir de alimento para algumas espécies marinhas.

Em alternativa, têm surgido algumas soluções biodegradáveis, mas que, por serem produtos novos, alerta a Quercus, a degradação é um processo lento. A associação aconselha a diminuir a utilização deste material ou mesmo a abolir a sua utilização.

Quanto aos outros enfeites de Carnaval, como máscaras e acessórios, feitos em plásticos tente reutilizá-los de um ano para o outro.