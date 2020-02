Estamos grávidos e agora? Carmen Ferreira guia os pais pelo mundo da maternidade

A pequenina Maria (nome fictício) tem apenas quatro semanas.”Só perdeu 95 gramas na maternidade”, conta a mãe, orgulhosa. “Isto tem corrido bem com as ‘mamocas’?”, pergunta a enfermeira Carmen Ferreira, enquanto pega na bebé ao colo. Aos 32 anos, a enfermeira diz já ter perdido a conta aos bebés que já acompanhou no seu curso personalizado de preparação para o nascimento. Agora, decidiu reunir em livro todas as dicas, desde a gravidez até aos primeiros meses de vida. Nasceu o Estamos grávidos e agora? que, apesar de star à venda desde 5 de Fevereiro, já vai na segunda edição.

“Tem aqui umas pernocas de fazer inveja à J-Lo”, brinca a enfermeira enquanto examina a bebé, fazendo referência à actriz e cantora Jennifer Lopez. Esta é a 3.ª sessão do curso de preparação para o nascimento de Carmen Ferreira, na Clínica da Criança e do Adolescente, em Lisboa. Para quem não tem oportunidade de frequentar as sessões, o livro promete ser a ajuda ideal.

Foto Um guia completo da gravidez aos primeiros meses de vida. Custa 19,90 euros. DR

No Instagram, onde reúne 59 mil seguidores, a enfermeira desmistifica alguns mitos da maternidade com humor e responde às dúvidas de todas as mães aflitas. Carmen Ferreira contou ao PÚBLICO (quase) tudo sobre a maternidade e esclareceu algumas dúvidas práticas, não só para mães e pais, mas para toda a família.

Criou um curso de preparação para o nascimento e foi daí que nasceu este livro. Como funciona o curso?

A primeira sessão é para falar com o casal sobre a fisiologia do trabalho de parto, sobre o que vai acontecer. Os exercícios físicos do períneo que as senhoras vão ter de fazer com a ajuda do companheiro. Falamos da mala da maternidade, dos exames que vão fazer, dos sinais de alarme, vemos como é o liquido amniótico, como é que podem sentir a ruptura da bolsa, por que é que perdem sangue, por que é que não devem perdê-lo. Aprendemos a contar os movimentos fetais dos bebés... Fazemos uma sessão mais intensiva. Experimentamos algumas coisas, mas depois são as mães que fazem alguns exercícios em casa, com a ajuda dos maridos.

É importante envolver os companheiros no curso e na leitura do livro?

Eles perguntam: “Mas afinal o que é que eu faço no meio disto?” De repente, é tudo focado no nosso corpo. Aqui, dou a indicação do que é que eles devem fazer. Vêem juntos o mecanismo e a fisiologia do trabalho de parto para perceber e controlar o que se está a passar à volta.

A maioria dos homens quer assistir ao parto?

A ideia é apoiarem a mãe e sentirem que é um momento dos três. Uma parte da primeira sessão é a explicar onde é que eles vão estar, o que vão fazer.

Que posições se podem escolher para o parto?

Estamos habituados à posição standard, de “franguinho assado”. Na maioria das maternidades a mulher pode escolher. É um direito. Pode ser em pé, de cócoras, na cama adaptada para uma espécie de cócoras. Existe em algumas maternidades o banco de partos: é como se fosse uma sanita, mas não tem ligação para baixo, tem um buraco para o parteiro ajudar a segurar o bebé, quando nascer. Existem muitas opções, mas nem todas estão à disposição. Por exemplo, na Póvoa de Varzim há o nascimento dentro de água.

Quais são os benefícios de nascer na água?

Há alguns benefícios no controlo da dor, o que para a mulher é muito importante. Estamos a estudar se tem implicações nas bactérias vaginais ou não. Quando nascemos somos logo avaliados, mediante muitas coisas: a cor, o tónus, o choro, a frequência cardíaca. Num bebé que nasce dentro de água, a respiração não vai ser avaliada, porque ele ainda não vai fazer movimentos, só quando chega cá fora, ao ar, é que expande.

Foto Parto: "Na maioria das maternidades, as mulheres podem escolher."

O livro aborda desde a gravidez ao pós-parto. Durante a gravidez, aconselha os pais a preparem um plano de nascimento. O que é isso?

É um plano do que gostaria que acontecesse no nascimento do bebé. É um plano e, portanto, tem várias opções. Se o plano A não correr tão bem, existe o B. É para informar a equipa do que se está a passar e o que é que as mulheres querem naquele momento. Temos pais que querem assistir, outros querem cortar o cordão. Temos mulheres que querem ouvir música, que querem usar a bola [de pilates]. É adaptar e personalizar. É um direito da mulher o plano de parto, que, às vezes, é olhado de lado pelas equipas porque, por vezes, as pessoas fazem um download da Internet e não têm nenhum critério.

Na sala de partos ajuda ter uma mulher que tenha passado por essa preparação?

Muito. Não tem nada a ver ter uma grávida que já tenha uma preparação prévia e alguma consciência corporal, não só ao nível de movimentos, mas também de posições, da sua capacidade respiratória para, depois, durante as fases do trabalho de parto, coordenar a respiração com a contracção. O trabalho de parto e o parto são, no fundo, um grande fitness que vai acontecer no corpo.

Também trabalha a parte emocional no livro e no curso?

Sim. Quando falamos dos medos, da relação do casal... Lembro-me de uma grávida cujo marido não queria fazer a massagem do períneo e ela já não conseguia por causa da ‘barriguinha’. Quando voltaram, disseram que fez toda a diferença o meu incentivo. Os homens têm de se sentir um processo activo no meio disto tudo.

Eles sentem-se excluídos?

É o que eles mais sentem. Ao longo da gravidez só nos focamos na grávida. O boletim tem lá dois espaços: para o nome da mãe e para o nome do pai. Nós só preenchemos o da mãe. Ninguém pergunta àquele pai como é que se está a sentir, quais são os seus medos. Nós nem sequer nos lembramos que isso influencia o bem-estar da grávida, que isso influencia também aquele parto, o processo da amamentação. Um pai que não está confiante, não vai dar o suporte pleno à mulher para amamentar. Um pai que não sabe mudar uma fralda...

Isso ainda acontece?

Acontece, porque vamos tendo poucas crianças na nossa família, temos pouco contacto com crianças, com bebés, com mães a amamentar... Então nem sequer sabemos o que é que é isto.

Por isso é que decidiu escrever um livro?

Exactamente. A gravidez e o pós-parto tiram-nos a memória. Foi também para reunir todas as informações que achava válidas, com as dicas mais práticas, tudo no mesmo sítio. Nas redes sociais é tudo muito disperso, não dá para escrever tudo, para adaptar a todos os casos e fazer todos os cenários. Acho que era bom ter um manual de preparação e que desse o ponto de vista para todos: para a mãe, para o pai, para o bebé e que começasse desde o início da gravidez. Numa fase inicial é muito precoce, não sabemos a viabilidade desta gravidez, temos muitos exames para fazer, a grávida ainda se está a ajustar. Este primeiro trimestre é tão frágil, com tanta coisa a acontecer, com tantos sintomas.

Isso exige muito da mãe?

Vai tudo para a criança e isso depois tem um impacto a nível hormonal, mais sono, as náuseas. Depois, no segundo [trimestre] melhora, já temos mais energia, depois começa a aparecer a ‘barriguinha’, as inseguranças, ‘se a minha amiga tem a barriga maior’...

Barriga maior é sinal de um bebé mais saudável?

Não. Há muitos factores que influenciam o tamanho da barriga. Tem a ver com o índice de líquido, se é primeiro filho, o segundo. É muito variável. Não é uma forma de avaliar o bem-estar do bebé.

O tamanho da barriga também mexe com a auto-estima da mãe?

Muito. Nós, mulheres, já temos essa tendência de nos andarmos a comparar, como não temos esta referência de uma matriarca que nos vá dizendo o que é normal, vamos procurando fontes externas para validar.

As mulheres sentem-se sozinhas nesta fase?

Considero que sim. Acho que o processo da maternidade é muito solitário e o pós-parto ainda mais. Há cada vez mais mobilidade dos casais e isso é um bocadinho complexo de gerir. Temos avós a trabalhar até cada vez mais tarde. Este apoio perdeu-se e nós andamos a procurar na blogger x, y ou z como é que isto se faz.

O que também pode ser perigoso?

A questão é essa. Nós podemos ter as nossas referências, mas o que funciona para uma mulher, não funciona para outra; o que é para um bebé, pode não funcionar para outro. Ainda que tenhamos uma fisiologia de base transversal, há diferenças no nosso ritmo de vida, no nosso padrão, naquilo que queremos. Isso muda todo o cenário e rotina da família.

No livro também fala sobre o regresso ao trabalho. Há mulheres que se sentem culpadas?

A culpa é uma coisa que também temos muito. Temos culpa porque foi cesariana, porque foi episiotomia, porque o bebé não está a aumentar 20 gramas por dia, como previsto... Culpa é uma característica muito típica do pós-parto, quando, na verdade, a mãe não tem culpa de nada. Há uma pressão enorme sobre a mulher para estar impecável, como antes de estar grávida, e isso não acontece.

O corpo demora dois anos a voltar ao normal?

É verdade. Atenção que tem de haver um trabalho para voltar ao normal.

E volta 100% ao normal?

O nosso corpo nunca volta ao normal e isso não é mau. Por vezes achamos que não vai voltar nunca ao normal, vai ficar feio ou deformado. Há senhoras que recuperam muito rápido, depende da condição prévia e do empenho. Não queremos que a recuperação pós-parto seja um motivo de stress. Tem de ser uma coisa que as mães gostem de fazer. É a primeira coisa em que nós pensamos? É, mas não deve ser a primeira coisa a resolver. Temos de dar tempo ao corpo, para os músculos voltarem ao sítio, para o períneo ganhar força, para a cicatriz começar a ser trabalhada. Isto tudo é o que falamos na terceira sessão.

Na primeira sessão fala sobre os cuidados na gravidez e no parto. O que acontece na segunda?

A segunda, às 34 semanas, é mais focada na amamentação ou, quem não quer amamentar, nas opções para o bebé. Fala-se muito do que é o bebé recém-nascido: afinal não é o bebé que nós achamos que ia ser, que estamos habituados a ver na televisão.

Pode ser uma desilusão?

Há sempre um luto do bebé imaginário para o bebé real. Eu acho que o que faltava nos cursos de preparação era este apoio pós-parto. Daí ter criado estas três sessões. A terceira é opcional, mas na verdade a maioria dos casais utiliza-a. Tenho mães que saem da maternidade e vêm para aqui porque aquilo não está a correr muito bem. A terceira sessão é para ver o bebé, excepto se tiver ficado internado na neonatologia.

No livro também escreve sobre a ida para casa sem o bebé.

A pessoa que chega a casa sem o bebé é, um bocadinho, um balde de água fria. Isto da maternidade é muito bonito, há desafios, mas também pode não ser tão linear. Foi isso que quis incluir no livro. Nesta terceira sessão avaliamos a mãe, o períneo, a sutura, se há algum sinal de alarme, alguma infecção...

Há a ideia de que a vagina não volta ao lugar?

Em termos visuais, volta tudo ao lugar. A musculatura tem de voltar a ser trabalhada, para que continue a funcionar na sua plenitude.

Ensina esses exercícios às mães?

Fazemo-los no pré-parto e depois voltamos a repetir no pós-parto. Mais uma vez, eu encaminho sempre para o fisioterapeuta pélvico. Aqui é um bocadinho um pontapé de saída para o que há-de vir e para as mães se lembrem do que é preciso cuidar a seguir. Somos tão absorvidas por este vórtex do bebé, das mamas, do peso, dos cocós, dos chichis, que esquecemos o nosso corpo, que precisa igualmente de ser recuperado. Há também uma avaliação do ponto de vista emocional. O objectivo é: perceber como está a dinâmica dos três, a mãe, o pai e o bebé; ver o processo da amamentação; e os próximos desafios. Isto no primeiro mês é, quase semanalmente, um desafio diferente.

Foto "Não podemos só dizer à mulher que é muito bom amamentar; temos de lhe dar suporte"

A amamentação é o grande quebra-cabeças depois do parto?

É, porque, nem sequer sabemos segurar na nossa mama. Não sabemos a anatomia da mama. A mulher está completamente esquecida da sua função biológica. É difícil conectarmo-nos com o nosso corpo hoje em dia, sem dissociar a parte sexual. As pessoas olham para as mamas como se fosse um copo, que está cheio ou vazio e não é. A mama é uma fábrica e quem manda na fábrica é o bebé. Todas as informações, coordenações e centros de operações desta fábrica vêm da nossa cabeça.

Se a mulher estiver obcecada com isso, reflecte-se?

Sem dúvida. É isso que aqui trabalhamos: ensinar como é que esta máquina funciona, como posso dar a volta à máquina (se quero produzir mais leite, se quero estabilizar a produção de leite). Nós queremos uma experiência positiva na amamentação. Ninguém com dor, ninguém com febre de 40º vai conseguir continuar este processo durante seis meses em exclusivo, como mandam as indicações da Organização Mundial de Saúde. Esta mulher tem que ter muito apoio. Não podemos só dizer à mulher que é muito bom amamentar; temos que lhe dar suporte, explicar o que está a acontecer, como elas vão solucionando os problemas, ou os desafios que vão encontrar.

O primeiro mês é o mais difícil?

É o mais exigente. Os primeiros 15 dias são mais duros no sentido de adaptação de novas rotinas, na amamentação, há muitos processos da amamentação a acontecer na primeira semana, há a descida do leite.

A Organização Mundial de Saúde recomenda que não se deve impor ao bebé nenhum regime de horário. Ainda há quem acredite que o bebé deve mamar de três em três horas?

As três em três horas estão adaptadas a bebés [que consomem] leite artificial porque a digestão é mais demorada. Quando é um bebé amamentado deve ser em livre demanda. Horário livre é mesmo horário livre. Aqui também entram as expectativas. No primeiro mês de vida, o bebé vai mamar mais e melhor, intervalos mais curtos e mamadas mais eficazes no período nocturno. Durante o dia parece que nos trocaram o bebé. Os bebés que parece que nascem com jet lag e ficam mais adormecidos durante o dia.

Por isso é que as mães dormem pouco?

Por isso é que o primeiro mês é tão exigente. As nossas hormonas dão-nos resistência para isto. No meio disto tudo quem vai ficar mais cansado é o pai. Recomendo que façam turnos para os dois descansarem, porque vão precisar.

Daí que seja importante o pai também estar em casa?

Os homens o que me dizem é ‘não quero ver a minha mulher sofrer’. Se este processo não está a ser positivo, também dizem ‘deixa isto’ [a amamentação]. Os homens estão mais participativos e querem também tornar a gravidez sua. Do ponto de vista físico, todas as alterações são da mulher, mas eles reclamam mais os seus direitos e notam que têm esta importância. A nível de comunicação entre o casal estamos mais assertivos, acho que isso é importante na relação, e os homens vão reclamar mais este poder da paternidade. Isto só traz benefícios para a criança. A nível de vinculação, precisamos de uma família com boas relações e dinâmicas para que esta criança cresça saudável, também do seu ponto de vista emocional e psíquico. Isto tudo é saúde.

Há casais que a procuram na preconcepção?

Há. Eu gosto mais de trabalhar na gravidez e no pós-parto e, portanto, encaminho sempre para quem de direito. É importante termos casais a pensar nisto antes. Já me vai facilitar muito o trabalho durante a gravidez, se já tiverem estilos de vida saudáveis, se já tiverem uma boa dinâmica de família… Às vezes, sabemos que a mulher e o homem têm fases da vida em que pensam na maternidade ou paternidade em alturas diferentes. É muito bom quando o clique chegou mais ou menos na mesma altura e começam os dois a preparar-se. Quer dizer que vão seguir uma gravidez mais saudável, vão ter mais cuidados consigo e com o bebé.

É importante não estar fixado na data previsível do parto?

A maioria dos bebés nasce às 40 semanas, mas não nos podemos esquecer que isto é uma aproximação. Há bebés que nascem um bocadinho mais cedo, mas a maioria nasce depois das 40. Se houver alguma indicação clínica ou obstetrícia que faça com que este bebé tenha de nascer mais cedo, é uma decisão médica de ter de induzir o parto; ou ter de interromper a gravidez com algo mais drástico como a cesariana.

Qual é o maior medo das mulheres face ao parto?

O maior medo é as pessoas acharem que estão a ter o bebé e sentirem que estão a evacuar. Outras têm medo de gritar, outras que o marido deixe de gostar delas porque vêem qualquer coisa. Há medo da episeorrafia, das agulhas. Têm medo da epidural porque vão à internet e vêem uma agulha enorme. Eu mostro os materiais, digo-lhes o que é introduzido, que não é uma agulha, mas um condutor.

As mulheres que acompanha gostavam que lhes fosse ministrada a epidural?

Tenho aqui dois grupos: os que não pretendem a epidural e trabalham nesse sentido, damos estratégias a essas mulheres; e os que pretendem epidural e falamos sobre a técnica e os seus benefícios.

O que pode ser negativo?

Às vezes pode atrasar um bocadinho o trabalho de parto, a dose pode ser excessiva e bloquear os movimentos da mulher.

Qual é o primeiro sinal do trabalho de parto?

Quando há contracções e estamos numa fase inicial do trabalho de parto, é melhor ficar em casa no seu ambiente, ir gerindo e ficar alerta aos sinais. O trabalho de parto é mediado pela hormona do amor, a ocitocina, que também está presente na amamentação. Se eu vou para o hospital e o considero um factor de stress, a hormona não é segregada.

Pode atrasar o trabalho de parto?

Por isso, mais vale fazer esta fase inicial em casa no seu conforto, com as suas estratégias, com o marido e só quando houver indicação do padrão das contracções ou de algum sinal de alarme é que os casais devem ir para o hospital — isto num trabalho de parto espontâneo. Eu costumo dizer: ‘Nunca vou falar convosco sobre a dor.’ Quero que as pessoas percebam que a contracção é um processo que pode levar a algum desconforto, mas que não é uma dor como se tivesse uma perna partida, é uma dor positiva que vai ajudar o bebé a encaixar, que vai ajudar o colo do útero a dilatar, como se fosse abrir uma portinha, diz como é que a grávida se deve comportar. É ela que nos vai guiar durante o trabalho de parto, para saber o que temos de fazer.

O que é uma contracção, o que acontece ao bebé durante uma contracção?

A contracção são as fibras musculares, como se fosse a minha perna ou o meu braço, a contrair. É como se fosse a rolha do vinho: rodar e encaixar. A contracção também vai em simultâneo apagar e dilatar o colo do útero. Isto é como se fosse uma manga da minha camisola que eu vou arregaçando, durante a contracção, e depois vou abrindo até ficar manga cava. É para isso que eu preciso das contracções para haver este encaixe e descida do bebé.

Durante a gravidez também acontecem contracções?

Acontecem porque temos de ir treinando para a maratona que aí vem. São as contracções de treino ou braxton hicks. É quando a barriga fica dura e empinada, sem desconforto associado. Na contracção de trabalho de parto, a barriga também fica dura e empinada, mas fica mais tempo, com mais intensidade e depois passa. A ideia que as pessoas também têm é que a dor é contínua, mas não, há alívio. O que eu digo aos pais é: isto só é desconfortável durante um minuto. É como se estivesse no ginásio a fazer uma prancha muito intensa, durante um minuto, e depois tenho cinco ou dez minutos para descansar.

Quanto mais contrações, mais perto se está de conhecer o bebé?

O nosso mantra é esse: ‘Menos uma contracção.’ Eu até digo: ‘Fora das contracções a vida é normal’, descansem, recuperem, riam-se, libertem oxitocina, namorem... Por isso é que o nosso corpo criou este mecanismo, de propósito para nós não precisarmos de “fármacos” para conseguimos recuperar.

Há aquela ideia dos filmes que, mal se chega ao hospital, o parto dura meia hora e o bebé nasce.

É bom que não seja assim porque partos precipitados não são bons nem para o bebé, nem para o períneo. Isso pode acontecer em algumas mulheres e às vezes nos segundos e terceiros filhos, que são processos mais rápidos. No primeiro filho demora tudo a acontecer e não é bom que seja muito rápido, o corpo tem de se preparar. As “horas pequeninas” que desejamos às grávidas não são muito positivas nem realistas. Não vai haver horas pequeninas no primeiro filho. Depois metemos isto na cabeça das mulheres e elas consideram que o trabalho de parto foi horrível porque esteve não sei quantas horas. Se eu fizer a primeira parte que é a mais demorada, em casa, já me vou poupar. A fase mais activa é mais rápida.

Estamos a falar de normalmente quanto tempo?

Na fase activa, podemos contabilizar um centímetro de dilatação por hora. Nós não consideramos o trabalho de parto estagnado se já passou uma hora e esta mulher não aumentou. Tem de haver vários factores a serem avaliados: a dilatação, o padrão das contracções, o bebé... Se o bebé estiver bem, temos tempo. Por isso é que é importante esta vigilância durante o trabalho de parto. As maternidades têm de ser um bocadinho mais humanizadas neste processo para simularmos como se estivéssemos em casa e as mulheres também têm de ter este controlo e informação para não irem logo a correr para o hospital.

O que pode ser um sinal de alarme no final da gravidez?

Perda de sangue, deixar de sentir o bebé ou mexer menos, perda do líquido, comichão nas mãos e na barriga, dores de cabeça intensas, inchaços súbditos, ver luzinhas, isso são sinais de alarme. Normalmente, estão associados, no final da gravidez, a alterações hepáticas, da tensão arterial. Isto são coisas que nós, às vezes, não temos tempo para dizer na consulta e que fazia sentido explicar.

Foto "As horas pequeninas que desejamos às grávidas não são muito positivas nem realistas"

Quantos bebés já acompanhou?

Muitos, já não consigo contar. Eu já recebo fotos de bebés com nove ou dez anos. Já sou enfermeira há 11 anos, estive sempre nesta área, na obstetrícia, passei também pela ginecologia, sala de partos, pós-parto e agora consulta de gravidez e preparação para o parto.

Preparação para o parto é a sua área preferida?

Gosto muito. A minha área preferida é a amamentação, esta ligação das mães com os bebés. Acho que é mesmo importante trabalharmos muito nesta área, começar no pré-parto a prevenir algumas coisas e dar continuidade. No meu mundo cor-de-rosa era ideal fazer o acompanhamento do pré-parto, a vigilância da gravidez, parto, pós-parto e depois o regresso a casa.

Procuram-na sobretudo pais de primeira viagem?

A maioria, mas tenho pais de segunda e, às vezes, de terceira, a quem não correu bem o parto, a amamentação ou querem ter uma experiência diferente. Às vezes, até optam só por uma sessão intensiva.

Dez Regras para visitar um recém-nascido 1. Ligue antes (sempre!). 2. Não toque à campainha. 3. Faça visitas curtas. 4. Ajude com as tarefas domésticas e evite fazer comentários. 5. Lave bem as suas mãos antes de tocar no bebé. 6. Seja cuidadoso com as palavras. 7. Evite muitas visitas no primeiro mês. 8. Se estiver doente não vá. 9. Evite dar beijinhos. 10. Não acorde o bebé.

Deve visitar-se o bebé na maternidade?

Devemos perguntar aos pais o que querem. As visitas servem para dar suporte aos pais, não é como os Reis Magos para ir adorar o Menino. Têm de ajudar as mães e os pais com tarefas muito simples: levar comida, ficar com o bebé enquanto os pais tomam um banho, passear o cão, fazer umas compras... As visitas dão suporte logístico aos pais. O objectivo da visita não é cuidar do bebé em permanência como acontece, muitas vezes, com os avós, que querem fazer tudo. Se for a avó sempre a fazer, esse conhecimento não passa para os pais.

Falta formação para ser avó?

Falta. Pensam que se há 30 anos correu tudo bem, podem fazer igual. Os avós têm de perceber que não são pais do bebé e que as suas tarefas são diferentes. É importante haver suporte, mas ao casal.

É mãe?

Não. Ainda não é um projecto familiar, mas há-de ser. Isso [o não ser mãe], ajuda-me a encontrar o meio-termo, a não ser tendenciosa, a não ser tanto pela mãe ou pelo bebé. Quando os pais aqui chegam, têm a perspectiva de um profissional, não é o ‘achómetro’, o ‘eu acho que’, ou “‘com meu filho fiz isto’. É a opinião de um profissional mais neutro.

Texto editado por Bárbara Wong