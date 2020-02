O Carnaval XL de Viareggio

Itália

Na Toscana há uma cidade que celebra o Entrudo durante um mês e que estar a par do Rio e de Veneza. É um dos Carnavais mais importantes de Itália e do mundo. Na terra que é hoje a capital dos iates de luxo, seis enormes desfiles obrigam-nos a arregalar os olhos para um retrato gigante da Itália, do mundo, da humanidade.