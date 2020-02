Sete ideias para sair esta semana

Brincar ao Carnaval

Pelo país

Tempos de Entrudo pedem festa com tudo. A tradição volta a cumprir-se um pouco por todo o país, com máscaras que tanto vão buscar às raízes e aos costumes portugueses como às lides do novo mundo. Para os adeptos da festa à antiga, não há como o Entrudo Chocalheiro de Podence, com os seus caretos recentemente reconhecidos como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO (22 a 25 de Fevereiro) ou o Carnaval dos Caretos em Bragança, que põe à solta centenas de rapazes mascarados para dançar e assustar as raparigas solteiras (22 a 26). No Coliseu do Porto, há uma festa revivalista que recupera o tradicional Carnaval daquela sala nos anos 1940 a 60 (dia 24, às 22h, 20€). O Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, abre portas a um baile, numa celebração do Carnaval ao ritmo de valsas, polcas e operetas. A interpretação é da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do São Carlos, a que se juntam os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado (dia 22, às 21h, 50€). Em Oeiras, o Palácio do Marquês de Pombal e os seus jardins são o cenário escolhido para uma viagem ao século XVIII, com direito a ambiente palaciano, máscaras e jogos da época (dias 22 e 23, a partir das 14h, entrada livre). Em Torres Vedras, há Magia & Fantasia. É este o tema que inspira corsos e matrafonas no Carnaval que diz ser o mais verde do planeta (21 a 26).

Foto Ines Fernandes

SEIA, GOUVEIA, MANTEIGAS, CELORICO DA BEIRA E SERPA

Tudo por um queijo

Pastores e queijeiros, amantes e acompanhantes: por estes dias, o caminho faz-se de olhos postos no queijo. É ele que dá corpo a uma mão-cheia de feiras, onde a tradição é alimentada à colher ou à fatia. Em Seia, a Feira do Queijo promete quatro dias à altura das suas 43 edições, com uma montra onde não faltam os produtos endógenos do concelho (como o pão, o vinho, os enchidos, o azeite e o mel), demonstrações culinárias, artesanato, tasquinhas, cães Serra da Estrela e momentos da vida na Quinta do Pastor. Gouveia dedica o domingo gordo à Feira do Queijo Serra da Estrela, integrada na ExpoSerra, onde cerca de 30 produtores promovem a sua arte e convidam a provar o que de melhor se faz na região. Em Manteigas, a festa do produto-emblema faz-se no âmbito da Expo Estrela, um certame que põe a prata da casa a brilhar em cerca de 70 expositores. Celorico da Beira abre portas a quem quiser conhecer o seu artigo de excelência, acompanhando a oferta com outras iguarias típicas, como filhós, biscoitos, bolos de ovos ou pão de centeio. A 41.ª Feira do Queijo faz-se acompanhar também com animação de rua, música, showcooking, caminhadas e provas de vinhos. A Sul, os cheiros e os sabores estão concentrados em Serpa, a propósito da 19.ª Feira do Queijo do Alentejo. Na tábua, entre amanteigados e de cortar à faca, estão queijos da casa e de várias regiões do país (Azeitão, Castelo Branco, Évora, Nisa, Serra da Estrela), doçaria, enchidos, azeite, artesanato e cante alentejano.

Seia (22 a 25 de Fevereiro) - Mercado Municipal. Horário: sábado, domingo e segunda, das 10h às 20h; terça, das 10h às 16h. Entrada livre

Gouveia (23 de Fevereiro) - Pavilhão da Ex Belino & Bellino. Horário: domingo, das 10h às 24h.

Manteigas (22 a 25 de Fevereiro). Horário: todos os dias, das 11h às 19h.

Celorico da Beira (28 de Fevereiro a 1 de Março). Horário: sexta, a partir das 9h; sábado e domingo, a partir das 10h. Entrada livre (2€ a partir das 20h)

Serpa (28 de Fevereiro a 1 de Março) - Parque de Feiras e Exposições. Horário: sexta e sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 22h. O recinto das tasquinhas encerra às 2h (sexta e sábado) e às 23h (domingo).

Foto DR

LISBOA

Meet Vincent van Gogh

De 28 de Fevereiro a 31 de Maio

Terreiro das Missas

Nesta exposição, a ordem é para tocar nas obras e entrar na história do homem por detrás do artista. Pelas mãos do Museu Van Gogh (Amesterdão) e da produtora UAU (Portugal), chega a Lisboa a premiada experiência imersiva e multissensorial, vista por mais de dois milhões de pessoas. No percurso instalado à beira-Tejo, com recurso a projecções, jogos de sombras, filmes e fotografias, são recriados locais de destaque na vida do pintor, como a Casa Amarela ou o seu quarto, numa viagem aos sentimentos, amores, angústias e pensamentos de Van Gogh. A tornar tudo (ainda) mais real, estão estações onde é possível “restaurar” quadros, recriar pinceladas ao estilo do mestre ou estudar a ciência das obras e a influência das mesmas na actualidade.

Horário: todos os dias, das 10h às 19h (sexta e sábado, encerra às 20h).

Bilhetes a 13€. Dos quatro aos 17 e maiores de 65 anos: 9€. Bilhete família (dois adultos e duas crianças): 27€

Foto DR

BRAGANÇA

Fumeiro com máscaras

De 21 a 23 de Fevereiro

Praça Camões

Junte-se o melhor da gastronomia transmontana a uma das mais autênticas tradições de Inverno e o resultado é este evento, que traz os carimbos de “único” e “genuíno” colados à pele. O Festival do Butelo e das Casulas torna a dar as mãos ao Carnaval dos Caretos, para celebrar os dois filhos da terra: à mesa é servido o enchido feito de ossos do espinhaço acompanhado por feijão seco com casca; na rua andam os tradicionais mascarados vindos das entranhas do mundo rural. O certame assenta arraiais na Praça Camões, com tasquinhas, bancas de produtos regionais, demonstrações gastronómicas, esculturas, sessões de contos, teatro, música e animação para os mais novos. Mas há mais linhas a coser o programa: uma visita guiada à cidadela e o desfile de centenas de caretos de Portugal e de Espanha, que culmina na Queima do Diabo (dia 22); uma maratona BTT (dia 23); a Semana Gastronómica do Butelo e das Casulas, que passa por 33 restaurantes locais (até 25 de Fevereiro), e a recriação da tradição secular do Diabo, Morte e Censura (dia 26).

Horário: sexta e sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 19h.

Entrada livre

Foto DR

PORTO

As experiências de Jafa

De 21 de Fevereiro a 21 de Junho

Museu de Serralves - Casa do Cinema

"Uma experiência audiovisual que é ao mesmo tempo uma reflexão política e uma perspectiva visionária”. Assim se descreve, em nota de imprensa, a nova exposição do norte-americano Arthur Jafa, conhecido como realizador e director de fotografia, aqui apresentado na pele de artista visual. A mostra apresenta trabalhos das últimas duas décadas e resulta da colaboração com a artista plástica Frida Orupabo e com a fotógrafa Ming Smith, incorporando também materiais de Missylanyus. A curadoria é de Amira Gad e Hans Ulrich Obrist.

Horário: segunda a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h.

Bilhetes a 20€ (acesso geral, sujeito a descontos)

Foto DR

OEIRAS

Sustentabilidade às peças

De 22 a 25 de Fevereiro

Pavilhão Leões de Porto Salvo

Mais de seis milhões de peças em 1200 metros quadrados, várias construções temáticas com réplicas de arranha-céus, comboios em movimento, aeronaves, navios militares, robôs, monumentos nacionais e internacionais, figuras icónicas do universo Guerra das Estrelas… A quinta edição do Oeiras BRInCKa - LEGO Fan Event vem com um mundo às costas (e às peças) e com o compromisso da sustentabilidade e redução da pegada ecológica patente no cenário feito com material proveniente do etanol da cana-de-açúcar e no Mais Verde Mosaico do Mundo, um mural gigante a ser construído pelos visitantes ao longo da exposição.

Horário: sábado e domingo, das 10h às 20h; segunda, das 12h às 20h; terça, das 10h às 19h.

Bilhetes a 6€. Dos quatro aos 12 e maiores de 65 anos: 4€

Foto "O Relatório da Coisa", pela Mákina de Cena Ana Karina

SINTRA

Artes à margem

De 27 de Fevereiro a 15 de Março

Casa de Teatro, Centro Cultural Olga Cadaval, Galeria Municipal, Auditório do Centro Paroquial de Rio de Mouro, Casarão da Lua, Salão Nobre da Junta Freguesia Casal de Cambra, Auditório Lívio de Morais - Casa da Cultura de Mira Sintra e Auditório Municipal António Silva (Cacém)

A cultura lusófona volta a servir de estandarte num festival que se pauta pela união, descentralização e multidisciplinariedade. À nona edição, o Periferias - Festival Internacional de Artes Performativas traz talentos de Portugal, Angola, Cabo Verde e Guiné a oito espaços culturais do concelho de Sintra, numa organização do Chão de Oliva. No programa, há momentos para tudo: do teatro de Fladu Fla, Teatro Extremo, Companhia de Teatro de Sintra, Fértil, Marionetas de Mandrágora, Tic-Tac ou Mákina de Cena à música de Silvestre Fonseca; da dança de Uno à exposição que homenageia Mário Viegas (Memória Teatral), bem como oficinas e uma feira do livro.

Grátis a 10€

Foto

EXTRA: Cinema

Seberg - Contra Todos os Inimigos

Nos finais da década de 1960, a jovem actriz Jean Seberg era vista como um dos grandes ícones da Nouvelle Vague francesa. Ao chegar aos EUA, vê-se envolvida com o activista Hakim Jamal e assume-se simpatizante e financiadora do Partido Panteras Negras, uma organização que se opunha à segregação racial e brutalidade policial contra os negros. Esse envolvimento é muito mal visto pelas autoridades norte-americanas e faz dela um alvo a abater. Um thriller com assinatura de Benedict Andrews e Kristen Stewart no papel principal. Mais em Cinecartaz.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais ideias para sair? Por aqui Guia do Lazer: espectáculos, festas, feiras, artes e mais