Vasco Pulido Valente: uma vida entre a política e os jornais

"A sra. Joacine Katar Moreira e o sr. Rui Tavares tiveram a oportunidade de discutir longamente as suas divergências e as suas concordâncias sobre a política de um partido inexistente chamado Livre". A última crónica de Vasco Pulido Valente, publicado a 25 de Janeiro de 2020.

Historiador, escritor, ensaísta e comentador político, Vasco Pulido Valente morreu esta sexta-feira no hospital em Lisboa onde estava internado. A informação foi confirmada ao PÚBLICO por fonte familiar. O escritor tinha os 78 anos. Aqui está uma série de imagens que detalham a carreira do cronista do PÚBLICO.

Vasco Pulido Valente envolveu-se várias vezes na actividade político-partidária. Em 1979, após a vitória da Aliança Democrática nas legislativas, Pulido Valente foi secretário de Estado da Cultura do Governo de Sá Carneiro.

Em 1985 integra o núcleo restrito da direcção do MASP (Movimento de Apoio de Soares à Presidência) que dirigiu a campanha para as eleições presidências de Mário Soares, em que este foi eleito Presidente da República.

Dez anos depois, nas legislativas de 1995, foi eleito deputado como independente nas listas do PSD, então liderado por Fernando Nogueira. Saiu poucos meses depois.

Na sua última entrevista concedida ao jornal, publicada em Outubro de 2108, Pulido Valente dizia: "Nós, os portugueses são óptimos".