FC Porto punido pelo Conselho Disciplina com um jogo à porta fechada

O FC Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com um jogo à porta fechada, na sequência dos incidentes registados entre adeptos e forças de segurança na final da Taça de Portugal da época passada.

Em causa está o jogo com o Sporting, disputado a 29 de Maio de 2019, no Estádio do Jamor, que terá redundado em confrontos entre alguns adeptos dos “dragões” e as autoridades destacadas para o recinto.

O FC Porto poderá, porém, recorrer ainda desta decisão, dispondo de 10 dias para apresentar recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto, acção que produzirá de imediato efeitos suspensivos.