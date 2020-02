Barcelona contrata Braithwaite em maré de polémicas

Martin Braithwaite foi ontem oficialmente apresentado em Camp Nou como novo reforço do Barcelona, que, na sequência das lesões de Ousmane Dembélé e Luis Suárez, garantiu a contratação do internacional dinamarquês ex-Leganés até 30 de Junho de 2024, por 18 milhões de euros, valor relativo à cláusula de rescisão accionada pelos catalães, que blindaram o jogador com nova cláusula de 300 milhões.

O avançado de 28 anos, com passagens pelo futebol francês (Toulouse e Bordéus) e inglês (Middlesbrough), chegou na época passada a Leganés, deixando o penúltimo classificado da Liga espanhola numa posição ingrata, já que o emblema madrileno não pode evitar a saída do atacante nem pode colmatar uma lacuna importante, o que levou os responsáveis a criticarem os regulamentos.

Em Espanha, a única excepção para contratar e inscrever um futebolista depois de encerrado o período de transferências diz respeito a lesões que impliquem paragens prolongadas, como a verificada com Dembélé. A comissão médica avaliou e autorizou o Barcelona a recrutar fora do período estipulado. Esta excepção aplica-se apenas a futebolistas que actuem em Espanha, independentemente do escalão, desde que na época em causa não contem qualquer participação na Liga dos Campeões.

“Não percebemos como se pode, pelos motivos invocados - uma lesão de longa duração - permitir unilateralmente uma transferência do problema para o Leganés. Entenderíamos se os regulamentos previssem uma autorização por mútuo acordo. Mas não desta forma, unilateral”, disse Martín Ortega, director do Leganés, prometendo “usar de todos os meios para contrariar” a violação da “integridade e do direito a competir em condições de igualdade”.

?? RUEDA DE PRENSA | Resumen de las declaraciones de Martín Ortega, director general del C.D. Leganés, tras la baja de Martin Braithwaite. pic.twitter.com/JgXp8Ggmcj — C.D. Leganés (@CDLeganes) February 20, 2020

Na conferência de apresentação de Martin Braithwaite, o dinamarquês assumiu estar “surpreendido e feliz”, embora tivesse salientado o trajecto profissional, sempre “na esperança de poder atingir este nível”, respondendo a um par de questões, uma da imprensa espanhola e outra da dinamarquesa.

How did @MartinBraith react when he heard that Barça wanted to sign him? pic.twitter.com/ybuQVynHd2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020

Mais solicitado, o líder do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, numa semana complicada em que estalou mais uma polémica em torno de uma empresa contratualmente ligada ao Barcelona “apanhada” numa campanha de descredibilização de antigos e actuais profissionais da equipa blaugrana, centrou-se no que Martin Braithwaite pode “aportar ao clube neste momento”, esperando que o dinamarquês “possa ajudar a equipa”.

Apesar da forma pouco usual como aconteceu a transferência de Martin Braithwaite, a conferência acabou por ser dominada pelos temas mais quentes da actualidade culé, com o secretário técnico Éric Abidal a ser solicitado para esclarecer a polémica com Lionel Messi, ainda na sequência das mais recentes declarações do astro argentino, a reiterar a posição assumida depois da entrevista do dirigente francês.