“O que o Vasco tinha de mais notável era ser um espírito de contradição”

“Conheci o Vasco nos anos 60 — ele era ligeiramente mais novo do que eu. Não tenho a certeza do sítio onde nos conhecemos, mas talvez tenha sido n’O Tempo e o Modo. Foi aí que começámos a conviver muito assiduamente, e durante anos fomos amigos, diria, inseparáveis. Tínhamos uma cultura comum, interesses comuns; partilhávamos os gostos literários e, sobretudo, as ideias. Ele ensinou-me muita coisa. Acho que também lhe ensinei algumas, nomeadamente a ver e a apreciar o cinema.

