Uma escola e uma sala de espectáculos a pensar na migração

A entrada é discreta e quase nem se dá por ela por estes dias. Apesar de se encontrar numa das zonas mais frequentadas do centro de Lisboa, é preciso saber ao que se vai para dar com a Escola do Largo. É por uma porta entalada entre a Igreja da Nossa Senhora da Encarnação e algumas lojas em pleno Largo do Chiado que se acede a este novo espaço dedicado ao estudo das artes e à apresentação de espectáculos, com uma vocação especialmente apontada às temáticas da migração. Mas mesmo de morada na mão, há que transpor a porta, avançar por corredores que nos conduzem através de ateliers de arquitectura para encontrar a sala principal do espaço imaginado por Marcos Barbosa, ex-director do Teatro Oficina e da programação de artes performativas de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012. À direita, uma entrada lateral da Igreja da Encarnação; à esquerda, a Escola do Largo, onde antes estava instalada a sala mortuária.

