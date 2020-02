Directora do Museu dos Coches: despacho da secretária de Estado é “ilegal”

A directora do Museu Nacional dos Coches apresentou uma denúncia à Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) em que alega a ilegalidade da cedência de 42 peças da colecção Rainer Daehnhardt ao grupo hoteleiro Vila Galé, ordenada pela secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural no âmbito do programa Revive — a primeira de mais que a tutela planeia para hotéis nascidos do programa que rentabiliza monumentos. O documento, a que o PÚBLICO teve acesso, é o culminar de pareceres contrários à cedência da colecção de arte e equestre e nele a directora, Silvana Bessone, acusa o despacho da governante Ângela Ferreira de “conter ilegalidades” e de ser, no fundo, “uma ordem que considera ilegal”.

Continuar a ler