Música para o céu que nos contempla

Tendo em conta a natureza da música de Ben Chasny, guitarrista extraordinário, seguidor do trilho reaberto por John Fahey ou Robbie Basho nas décadas de 1960 e 1970, é seguro afirmar que a mudança de ambiente teve influência naquilo que ouvimos em Companion Rises, o seu novo álbum enquanto Six Organs of Admittance. A mudança implicou um regresso. Chasny voltou a habitar a casa em Humboldt County, na Califórnia do Norte, em que cresceu. Regressou a um território de vistas vastas, a um espaço ainda protegido da poluição visual que, nas zonas urbanas mundo fora, não nos permite observar o firmamento tal como ele é. Ben Chasny regressou então à velha casa e também a um hábito que abandonara há duas décadas, o de observar demoradamente o céu nocturno, identificando planetas, admirando constelações, aguardando a passagem fugaz de um raio de luz na abóboda celeste.

