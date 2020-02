TAP passou “Cabo das Tormentas” mas há vento contrário na Portela

A TAP não escapou em 2019 a mais um exercício com prejuízos, de 105,6 milhões, embora, no início desse ano, o seu presidente, Antonoaldo Neves, apostasse no regresso aos lucros. Agora, sem se comprometer com resultados líquidos positivos em 2020, o gestor diz que a transportadora já “passou o Cabo das Tormentas”.

Continuar a ler