Aeroporto do Montijo – As aves não são estúpidas e os portugueses também não!

São muitas as opiniões sobre a proposta de localização do novo aeroporto de Lisboa, na península do Montijo. Opina-se sobre critérios de segurança, questões de saúde humana, transportes e acessibilidades e muitos outros aspectos. E se opiniões todos podemos ter pelo menos uma, factos são factos! As recentes declarações do Exmo. Sr. secretário de Estado adjunto e das Comunicações revelam um desconhecimento profundo sobre o estado da arte da ecologia da avifauna estuarina no estuário do Tejo.

Continuar a ler