Tribunal mantém condenação de ex-seguranças do Urban Beach

Os três ex-seguranças da discoteca Urban Beach, em Lisboa, viram o Tribunal da Relação de Lisboa manter-lhes a condenação a cinco anos de cadeia por tentativa de homicídio de dois rapazes.

O caso remonta à madrugada de 1 de Novembro de 2017. Alertados para a presença de rapazes que estariam a incomodar os clientes do estabelecimento de diversão nocturna que já se encontravam cá fora, junto a uma roulotte de comes e bebes, os funcionários da firma de segurança PSG foram ter com eles para lhes perguntar se andavam ali a assaltar pessoas.

Sem que nada o fizesse esperar, um deles, Pedro Inverno, desferiu um soco na cara de Magnuson Brandão, com tal força que o fez cair por terra. Quando a vítima se começou a levantar, outro dos seguranças, João Ramalhete, desferiu-lhe uma cabeçada que o deitou outra vez ao chão. O mesmo funcionário ainda lhe deu uma chapada e um pontapé na face.

Com Magnuson Brandão ainda prostrado, Pedro Inverno pegou numa garrafa de vidro para prosseguir a agressão. Mas acabou por a trocar por uma navalha que trazia no bolso, com a qual desferiu um golpe na coxa do rapaz. As agressões prosseguiram com Magnuson a ser pontapeado na cabeça e com um amigo seu, André Reis, a ser igualmente atacado pelos três homens.

O terceiro segurança, David Jardim, saltou a pés juntos para cima da sua cabeça. A vítima perdeu momentaneamente a consciência. Durante o julgamento de primeira instância, David Jardim alegou que André Reis tinha um x-acto na mão, mas os juízes não acreditaram nesta versão dos factos.

Os dois jovens sofreram traumatismos cranianos e várias outras lesões, tendo recebido tratamento hospitalar. Registadas em vídeo por clientes do Urban Beach, as agressões chocaram o país pela sua violência. A discoteca chegou a ser encerrada temporariamente pelas autoridades na sequência deste episódio, que levou à revisão de algumas das regras de funcionamento dos estabelecimentos de diversão nocturna.

Além dos cinco anos de cadeia, os arguidos foram condenados a pagar indemnizações às suas vítimas: 7500 euros a André Reis e 12.747 a Magnuson Brandão. O Tribunal da Relação de Lisboa manteve esta obrigação, numa decisão que não é passível de recurso.