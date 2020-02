Reportagens, respostas, opinião: tudo o que precisa de saber sobre a eutanásia

Interactivo. O que propõem os partidos?

Quem pode pedir a antecipação da morte? Quem avalia? Quantas vezes tem de reiterar esse pedido? Qual o caminho que está previsto para cada processo? Saiba o que une e o que separa as propostas. Leia mais

Perguntas e respostas sobre o tema

O que é a eutanásia? O que é o suicídio assistido? Em que países pode ser praticada a eutanásia? Leia mais

Da experiência da Holanda ao referendo na Nova Zelândia

O debate não é novo mas nalguns países como em Espanha, onde a eutanásia pode passar a ser uma possibilidade ainda este ano, ou na Nova Zelândia, que em breve vai referendar o assunto, está ao rubro. Leia mais

Reportagem: Jacinta ficou com a mãe até ao fim, Ana Paula gostaria que o pai tivesse tido uma morte serena

Em comum, Jacinta e Ana Paula têm a experiência da morte dos pais que as impulsiona a serem activistas, mas em lados opostos da barricada. Jacinta defende que não é preciso qualquer lei; Ana Paula tem a esperança que, desta vez, o debate surta efeito e a eutanásia seja despenalizada. Leia mais

Reportagem: “Desligar o ventilador pode ser um acto de amor”

Um doente, a quem ia ser desligado o ventilador, acordou da sedação e bebeu chá. Um jovem morreu, com a mãe ao lado. Duas doentes melhoraram e vão para casa. Retrato de uma manhã no Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital de São João. Um lugar onde se enfrenta a morte para ajudar a viver melhor. Leia mais

José Manuel Pureza: “Ninguém reclama que se chegue a um momento em que o debate termina para todo o sempre”

É umas das vozes em São Bento a favor da despenalização da morte assistida. O deputado do Bloco de Esquerda Diz que há sempre margem para melhorar os projectos que vão agora a debate. Leia mais

Miguel Oliveira da Silva: disponibilizar a eutanásia sem cuidados paliativos é “coagir a pessoa a uma escolha enviesada e capciosa”

O obstetra e professor de Ética Médica admite rever a sua oposição à despenalização da eutanásia quando o direito de acesso a cuidados paliativos estiver disponível para todos no Serviço Nacional de Saúde. Leia mais

Editorial de Manuel Carvalho: “Eutanásia, uma linha que se cruza”

Há uma linha até agora inviolável nos preceitos da lei que será definitivamente cruzada. E quando se cruza uma linha, há sempre caminhos novos e por vezes inesperados à nossa espera. Leia mais

Opinião de António Barreto: “A morte na primeira pessoa”

O “referendo à eutanásia” é para mim desajustado e equívoco, mas percebo que haja quem o queira, até para tentar contrariar uma provável maioria parlamentar. Se houver, lá estarei. Se houver assinaturas em quantidade suficiente, se houver pressão social (da Igreja, por exemplo), se houver debate e sobretudo tempo, faça-se! Leia mais

Opinião de João Miguel Tavares: “Suicídio assistido, eu percebo; esta eutanásia, não”

“Acham mesmo que o Parlamento deve aprovar um diploma destes à pressa, nas costas dos portugueses?” Leia mais

​ Opinião de André Lamas Leite: “A radicalidade do humano na eutanásia”

Um voto no sim não impõe que ninguém recorra à eutanásia, mas reforça um direito. Sim, um direito triste, pois nenhum de nós ficará feliz com a notícia de que outrem sentiu que a única saída para a sua doença incurável e fatal era a antecipação da morte. Leia mais

​Opinião de José Ribeiro e Castro (CDS): “Morte provocada, uma lei “aqui vai disto””

O que está em curso é a tentativa de um assalto legislativo. Nada a ver com 2018. Este assalto só servirá para manchar também o processo da legislatura anterior. Leia mais​

Opinião de Pedro Filipe Soares (BE): Eutanásia, direito a morrer com dignidade

Se alguma coisa mudou não foi a qualidade do debate sobre a morte assistida, foi apenas o oportunismo político de alguns. Leia mais

Opinião de Michel Ghins, professor de Filosofia da Université Catholique de Louvain (Bélgica): “Não a uma legalização da eutanásia”

A banalização da eutanásia em curso na Bélgica está a causar uma fragilização da solidariedade humana, um declínio do vínculo social, um desconforto no pessoal cuidador. É isto que pretendem os defensores de uma legalização da eutanásia? Leia mais

Opinião de Vicente Jorge Silva: “O direito a morrer com dignidade”

As despenalizações de direitos individuais no quadro de uma sociedade laica não deveriam ser referendáveis. Leia mais

Opinião de Miguel Esteves Cardoso: “Deixa sofrer”

Com a eutanásia, pensa-se pouco na pessoa individual, única, apanhada numa aflição sem remédio — e muito na nossa própria conveniência. Leia mais

Podcast P24: Dois médicos, frente-a-frente

Bruno Maia e José Diogo Martins debatem a eutanásia. Leia mais