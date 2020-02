Raspadinha está a provocar aumento de casos de jogo patológico

Há cada vez mais pessoas a chegarem aos consultórios médicos com a doença do jogo patológico desencadeada pela Raspadinha. Perante esta realidade, o psiquiatra Pedro Morgado, por cuja consulta, no Hospital de Braga, passam muitos destes doentes escreveu um artigo, publicado esta sexta-feira na revista The Lancet Psychiatry, a alertar para os perigos desta lotaria instantânea e para o seu “potencial para incentivar o jogo excessivo”, nomeadamente por ser “um jogo de retorno imediato, barato e altamente acessível”. Além disso, “não requer conhecimentos específicos”.

Continuar a ler