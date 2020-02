Rapaz de 15 anos detido em Sintra por suspeita de violação de menina de 12 anos

A Divisão Policial de Sintra deteve esta segunda-feira, em Nem Martins, no concelho de Sintra, um jovem de 15 anos que é suspeito da prática do crime de violação.

Segundo o comunicado da PSP, o jovem abordou a vítima, uma menina de 12 anos e, mediante ameaças e agressões com recursos a arma branca, forçou-a a “práticas sexuais”. A jovem aproveitou um momento de distracção do suspeito e fugiu para casa de familiares, os quais comunicaram imediatamente o sucedido, dando a descrição do suspeito”, lê-se na nota.

A mesma força de segurança afirma que conseguiram localizar o suspeito pouco tempo depois. Quando o abordaram, o jovem tinha em sua posse uma arma branca com 19 centímetros de lâmina. A PSP avança, ainda, que conseguiu estabelecer relação com outros dois crimes da mesma natureza e garante que continua a investigar situações semelhantes que possam estar relacionadas com o suspeito.

O jovem foi esta quarta-feira presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Sintra para primeiro Interrogatório Judicial e foi-lhe sido aplicada a medida de coação de recolha ao Cento Educativo da Bela Vista.