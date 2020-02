Portugueses pagam 10 mil euros na Suíça para terem assistência no suicídio

Nos últimos dez anos, sete portugueses pagaram 10 mil euros para poderem cometer suicídio assistido na Suíça, mais concretamente na associação “Dignitas – Viver com dignidade, morrer com dignidade”. De acordo com os responsáveis desta associação suíça – onde a eutanásia não é permitida, mas o suicídio assistido sim, dispensando, aliás, intervenção médica -, houve um português a deslocar-se à Suíça para morrer em 2009, dois em 2012, um em 2014 e, depois de dois anos de intervalo, os restantes três recorreram aos serviços da instituição a um ritmo de um por ano, nos últimos três anos.

Entre os 9822 membros da associação, logo putativos candidatos à assistência no suicídio, encontram-se 20 portugueses, ainda de acordo com os responsáveis da Dignitas. Na resposta por email às perguntas do PÚBLICO, a Dignitas revelou que já ajudou 3027 pessoas a cometer suicídio, desde 1998 até ao final ano passado. Para o pedido ser aceite, tem de haver atestados médicos, nomeadamente psiquiátricos, atestando a condição clínica do doente e a sua capacidade para tomar decisões informadas.

A Dignitas não tem nenhuma clínica onde possam ser acolhidos os candidatos ao suicídio assistido. “Aqui não há médicos e enfermeiras apressando-se nas enfermarias, nenhumas instalações onde os pacientes possam ficar dias e semanas a serem tratados”, esclarecem, para acrescentarem que a designação errónea que muitas vezes lhes atribuem “engana regularmente pessoas desesperadas que, acreditando que a Dignitas é uma espécie de estabelecimento de fim de vida ou casa de repouso, aparecem sem aviso prévio, acabando por ser mandadas para casa”.

O que a Dignitas faz é deslocar-se a casa das pessoas, ou a locais por estas indicados, assistindo-as no suicídio “assistido” ou “acompanhado”, munindo-as dos fármacos indicados, desde que a sua condição de portadores de uma doença incurável e que comporte sofrimento esteja devidamente certificada. Isto para responder àquilo que qualificam como suicídios “do-it-your-self”, a maioria dos quais falham.

Mas a Dignitas não é a única associação suíça a dedicar-se à assistência na antecipação da morte. Além desta, e da Lifecircle, criada por uma médica, existe a Exit International que, a partir dos Países Baixos, e sob orientação do médico australiano Philip Nitschke, advoga o direito de as pessoas determinarem o momento da sua morte, e a serem assistidas nessa decisão, independentemente de estarem doentes ou não. Ao PÚBLICO, Philip Nitschke confirmou que a sua associação “recebe vários pedidos de portugueses que procuram saber quais são as suas opções para o fim de vida”.

“Alguns estão interessados na opção suíça – e aí fornecemos-lhe informações sobre a organização Pegasos. Mas a maioria quer saber se podem executar eles próprios o seu plano de fim de vida e isso normalmente envolve uma solicitação de informações sobre como obter, armazenar e testar o melhor medicamente para o final de vida, o pentobarbital de sódio”, explicou ao PÚBLICO.

Philip Nitschke garantiu ainda que muitos – portugueses e não só - acabam por comprar o fármaco pela Internet ou viajam, geralmente para o Peru, para poderem comprar o medicamento sem receita médica”. “Ocasionalmente, ouvimos dizer que o medicamento adquirido foi usado. Conheço dois casos de portugueses que cometeram suicídio assistido na Suíça, além dos que recorreram à Dignitas”, asseverou, para acrescentar que as questões sobre como obter medicamentos para pôr fim à vida são geralmente “apresentadas por idosos, com mais de 75 anos, maioritariamente mulheres”.

Cem euros por ano para garantir o direito ao suicídio

Na Exit International, ajuda-se as pessoas a adquirirem os fármacos a todos os que sejam “maiores de 50 anos e tenham uma ‘mente sadia’”. “Para os menores de 50 anos de idade, exigimos detalhes sobre a natureza da solicitação e documentação médica que ateste a sua capacidade mental para tomar uma decisão bem-informada”.

Ao contrário da Dignitas, a Pegasos, outra associação criada em Agosto na cidade de Basileia, tem instalações onde acolher os candidatos ao suicídio assistido. A sua porta-voz, a advogada Fiona Stewart, contou “entre três a cinco portugueses” entre os membros da associação. “Podem não pretender cometer suicídio para o ano nem nos anos seguintes, mas querem ter esta opção no seu plano de vida”, esclareceu.

Contra o pagamento de uma quota de 100 euros anuais, as pessoas ficam com a garantia de que poderão ter quem lhes forneça o fármaco letal caso decidam morrer. “O acto em si custa 10 mil euros, e é o preço praticado em todas as instituições do género”, declarou ainda Fiona Stewart, esclarecendo que, ao contrário da Dignitas, a sua associação não exige que os candidatos à assistência no suicídio estejam doentes. “Precisam é de ter algum tipo de sofrimento. Mas este pode ser causado por estarem deprimidos, cansados de viver, desde que tenham acima dos 70 anos de idade”, sublinhando que “cada caso é avaliado numa base individual” e que o único requisito obrigatório é que “demonstrem que têm capacidade mental para tomar a decisão”.

Depois de ter ajudado “entre 150 a 200 pessoas a morrer”, desde Agosto, num número justificado pelo aparecimento de “alguns casos urgentes, de pessoas com tumores cerebrais que estavam num sofrimento excruciante”, Fiona Stewart adiantou que a Pegasos “está agora a traduzir o seu site para português”, por causa dos portugueses inscritos, mas “sobretudo por causa dos brasileiros” que procuraram a associação.