Escolas do Politécnico de Santarém querem destituir o seu presidente

O presidente do Politécnico de Santarém pode ser destituído na próxima semana. Os directores de todas as escolas da instituição, que tinham apoiado José Potes quando este foi eleito para o cargo, há um ano e meio, perderam a confiança na liderança e fizeram chegar um manifesto ao órgão máximo do instituto em que exigem a saída daquele responsável. No centro da polémica está o plano de reestruturação que está a ser negociado com o Governo.

