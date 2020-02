Buscas na Câmara e nos Bombeiros de Coruche por causa de pagamentos a voluntários

A Polícia Judiciária (PJ) fez, na quinta-feira, buscas na Câmara e nos Bombeiros Municipais de Coruche, no âmbito de uma acção inspectiva relativa a subsídios a bombeiros voluntários, disse o presidente do município à Lusa.

Francisco Oliveira confirmou a presença de inspectoras da PJ para recolha de documentos, nomeadamente de deliberações do executivo municipal, atas e orçamentos, bem como sobre a Associação dos Amigos do Ambiente, da Protecção Civil e do Socorro, com a qual a autarquia tinha, desde 2008, um protocolo que cessou em Setembro último.

O autarca afirmou que a corporação de bombeiros local é um corpo misto, integrando bombeiros sapadores e voluntários, sendo estes pagos através do subsídio concedido à associação, situação cuja legalidade foi levantada pelo Tribunal de Contas em Setembro último, momento a partir do qual esse apoio foi suspenso.

“Estamos perfeitamente tranquilos e em crer que nada de extraordinário e especial” resultará da busca ordenada pelo Ministério Público, declarou Francisco Oliveira, adiantando que “não foram constituídos arguidos nem ninguém foi indiciado”.

O presidente da Câmara de Coruche afirmou que, na sequência do relatório do Tribunal de Contas, foram pedidos esclarecimentos ao Governo sobre a forma legal de assegurar a prestação de socorro e o pagamento aos bombeiros que não são sapadores, aguardando ainda resposta.

O autarca disse que a questão se coloca apenas nos municípios que têm corporações de bombeiros com corpos mistos, já que nos concelhos com associações humanitárias a atribuição de subsídios não é questionada.

Francisco Oliveira disse que a inspecção do Tribunal de Contas teve origem numa denúncia anónima, confirmando que o protocolo com a associação envolvia um pagamento anual um pouco superior a 100.000 euros.

Questionada pela Lusa, a Procuradoria-Geral da República confirmou a realização de buscas na Câmara Municipal e nas instalações de uma “associação sem fins lucrativos que funciona nas instalações” dos Bombeiros Municipais de Coruche, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Acção Penal Regional de Évora.

“O inquérito não tem arguidos constituídos”, acrescentou.