Autarcas de Borba e técnicos do Estado acusados de cinco crimes de homicídio

O presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, o seu vice-presidente, Joaquim Espanhol, estão acusados, cada um, de cinco crimes de homicídio, no caso da derrocada numa pedreira de Borba, em Novembro de 2018.

Pelos mesmos crimes estão também acusados quatro funcionários da Direcção-Regional de Economia do Alentejo/Direcção-Geral de Energia e Geologia (DREAL/DGEG), incluindo o director regional da DREAL do Alentejo, João Gonçalves de Jesus.

A empresa responsável pela pedreira, a ALA de Almeida Limitada, e o engenheiro civil que tinha a responsabilidade pela pedreira Olival Grande/São Sebastião são acusados, cada um, de dez crimes de violação de regras de segurança.

O despacho de encerramento do inquérito do Departamento de Investigação e Acção Penal Regional de Évora, a que o PÚBLICO teve acesso, frisa que os problemas de estabilidade do talude que terão estado na origem da derrocada que matou cinco pessoas “estavam identificados há vários anos” e que eram do conhecimento dos técnicos da DREAL “pelo menos desde 2001”, sendo, posteriormente “do conhecimento de todos os arguidos em função”.

Sobre os dois responsáveis autárquicos – o presidente e o vereador e vice-presidente em quem delegou competências relativas ao planeamento, ordenamento do território e urbanismo, património e protecção civil –, o despacho refere que eles tinham a responsabilidade de “zelar pelas condições de circulação rodoviária nas vias sob tutela do município de Borba, tal como acontecia com a EM 255, e de segurança”, incluindo a tomada de providências para “evitar eventuais ruínas de construção e infra-estruturas na área do município, determinando a demolição daquelas que constituíssem perigo para a segurança das pessoas”.

Os dois poderiam, por isso, determinar “o corte de trânsito, a demolição ou a proibição de passagem” no troço da EM 255 que viria a sofrer uma derrocada, arrastando os veículos que ali circulavam para o fundo da pedreira. Contudo, refere o despacho, “não o fizeram”.

Os responsáveis da extinta DREAL, que transitaram para a DGEG são visados por recaírem sobre estes organismos – e cada um deles no exercício das funções que desempenhavam – responsabilidades de licenciamento e fiscalização das pedreiras.

Já a ALA e o funcionário responsável pela pedreira onde ocorreu o acidente falharam, segundo o Ministério Público, ao não proporem (no segundo caso) e adoptarem (no primeiro) “as medidas e disposições adequadas a garantir a segurança de todos os trabalhadores a prestar funções por sua conta na exploração da pedreira do Olival Grande/São Sebastião”.

Para os oito visados é proposta a medida de coacção de termo de identidade e residência, que já cumprem.

A derrocada em Borba aconteceu a 19 de Novembro de 2018 e provocou a morte a dois trabalhadores da pedreira e a três pessoas que seguiam em viaturas que foram arrastadas para o fundo da estrutura, quando parte da estrada em que seguiam, entre Borba e Vila Viçosa, caiu.

As buscas pelos corpos prolongaram-se ao longo de treze dias. Os familiares das vítimas receberam, entretanto, cerca de 1,6 milhões de euros de indemnização assumidos pelo Estado.