Pina Moura. Sempre nos bastidores do poder

“Sabes quem é o nosso homem em Portugal? Pina Moura, escolhi bem?” Com a sua peculiar forma de comunicar num português da raia de Zamora, Sánchez Galán, presidente da Iberdrola, dava a novidade ao correspondente do PÚBLICO em Espanha. Corria o ano de 2004 e Joaquim Pina Moura, ainda deputado do PS e que como ministro da Economia de António Guterres tutelara o sector energético nacional, passava a representar os interesses da poderosa eléctrica espanhola no mercado português. O que suscitou acesa polémica. Era a consagração de um percurso nascido na política, sempre nos bastidores do poder.

Continuar a ler