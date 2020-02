PCP preocupado com “afronta e ingerência” do Governo português na Venezuela

O PCP manifestou nesta quinta-feira a sua “preocupação pelas consequências da postura de afronta e de ingerência do Governo português contra a República Bolivariana da Venezuela, o povo venezuelano e as legítimas autoridades daquele país”.

“Uma irresponsável postura do Governo português que está na origem do recente agravamento das relações de Portugal com a Venezuela e, em particular, dos prejuízos causados à comunidade de origem portuguesa radicada naquele país latino-americano, nomeadamente em resultado da suspensão temporária dos voos da TAP”, acrescentam os comunistas em comunicado.

O PCP diz ainda ser “necessário o apuramento dos factos e das circunstâncias que rodearam a inusitada passagem de Juan Guaidó, e seus acompanhantes, por Lisboa e a utilização da TAP, para o seu retorno à Venezuela”.

“O Governo português não se limitou a contestar a legitimidade do Presidente da Venezuela; tomou posição activa de apoio ao ‘auto proclamado presidente’, colocando-se desde o primeiro momento na primeira linha da operação de ingerência e agressão da Administração Trump visando derrubar o legítimo Governo bolivariano”, acusam.

Por fim, os comunistas responsabilizam Governo português pela “deterioração das relações entre os dois países, com grave prejuízo para o povo venezuelano e para a comunidade portuguesa na Venezuela”.