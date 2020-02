Deputado do PS suspeito de insultar juiz de prova de pesca exige imunidade parlamentar

Presidente da Assembleia Municipal de Penacova, líder da federação de Coimbra dos socialistas e deputado do PS, Pedro Coimbra terá insultado um árbitro durante uma prova do Campeonato do Mundo de Nações de Pesca Desportiva que decorreu a 9 de Setembro no centro náutico de Montemor-o-Velho, onde competia um familiar seu. O árbitro sentiu-se ofendido e colocou-o em tribunal pelo crime de injúrias. O tribunal, como é de lei, pediu à Assembleia da República o levantamento da imunidade do deputado, para este poder ser constituído arguido e interrogado. Mas Pedro Coimbra não quer que o Parlamento lhe retire a imunidade, para que não tenha que ir a tribunal.

Continuar a ler