Encontros de Cinema de Viana têm 2000 euros para os melhores documentários

Estão abertas até 30 de Março as candidaturas ao Prémio PrimeirOlhar, promovido pelos Encontros de Cinema de Viana da associação AO NORTE. Podem concorrer estudantes de Portugal, Galiza, Brasil e de outros países de língua portuguesa, inscritos em escolas de cinema, de audiovisuais ou de comunicação, bem como alunos de cursos de documentarismo

O objectivo deste prémio, de acordo com comunicado enviado ao P3, é “promover a produção documental e fomentar o interesse pela realização de filmes que abordem a realidade circundante”.

O documentário a concurso tem de ter sido produzido entre Janeiro de 2019 e Março de 2020 e não poderá ultrapassar os 30 minutos. A inscrição, que é gratuita, pode ser realizada através do preenchimento deste formulário e, para ser validada, deve contar com o comprovativo de matrícula do curso. O filme pode estar disponível online ou ser enviado por correio.

Os realizadores seleccionados terão depois de enviar por email duas fotografias do filme em formato digital e uma cópia para projecção. Os filmes escolhidos serão apresentados durante esta 20ª edição dos Encontros de Cinema, que se realizam de 5 a 10 de Maio de 2020, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo.

Serão atribuídas duas distinções, de 1000 euros cada: o Prémio PrimeirOlhar e o Prémio PrimeirOlhar/Cineclubes, promovido pela Federação Portuguesa de Cineclubes e a Federação de Cineclubes da Galiza. Os filmes vencedores serão ainda projectados em sessões de cineclubes portugueses e galegos. O regulamento completo pode ser consultado aqui.