De Hepburn a Hitchcock : os ícones de Hollywood chegam ao Porto

Audrey Hepburn e Alfred Hitchcock olham para um ponto no horizonte, perdidos em pensamentos. Hepburn exibe o seu ar delicado, Hitchcock a habitual expressão impenetrável. Estes são dois dos 161 retratos que poderão ser vistos no Centro Português de Fotografia (CPF), no Porto, de 6 de Março a 7 de Junho. Hollywood Icons: A Fábrica de Estrelas destaca a importância da fotografia na era de ouro de Hollywood. Simon Crocker e Robert Dance são os curadores desta exposição, inédita em Portugal, que junta os maiores nomes da história do cinema aos mestres da fotografia da era clássica do cinema norte-americano.

A Terra Esplêndida e a Fundação John Kobal são as organizadoras desta mostra, cujas fotografias apresentadas fazem parte do espólio da última. Rui Pereira, da produção cultural da Terra Esplêndida, conta ao P3 que “John Kobal coleccionou fotografias das grandes estrelas de Hollywood, dos anos 20 até aos anos 60”. O próprio Kobal também vai ter a sua história narrada no CPF, salientando-se “a importância que teve na preservação desta memória”. Autor de mais de 30 livros sobre cinema e fotografia, o historiador de cinema criou a fundação com objectivo de salvaguardar a sua colecção de fotografias e imagens de filmes.

Em Hollywood Icons: A Fábrica de Estrelas, os actores estão divididos pelas épocas em que se viveram: Charlie Chaplin e Mary Pickford, as “lendas do cinema mudo”; Marlene Dietrich, Joan Crawford, Clark Gable e Cary Grant, “magníficos actores dos primórdios do sonoro”; Marlon Brando, Paul Newman, Marilyn Monroe, Sophia Loren e Marcello Mastroianni, “gigantes do pós-guerra”.

“A exposição quer destacar os fotógrafos que na altura trabalhavam para a fábrica de Hollywood”, continua Rui Pereira. O trabalho de mais de 50 destes profissionais está integrado neste projecto: Clarence Sinclair Bull, Eugene Robert Richee, Robert Coburn, William Walling Jr., John Engstead, Elmer Fryer, Laszlo Willinger, A.L. "Whitey" Schafer, Ted Allan ou Ruth Harriet Louise (a primeira mulher fotógrafa de Hollywood) são alguns dos nomes. Normalmente escondidos atrás das câmaras, terão, também, o seu lugar de destaque. Incluem-se “retratos dos fotógrafos, para o público os poder conhecer”, numa sala que lhes é dedicada e onde se explica a importância que tiveram na criação da máquina de Hollywood.

Os curadores da exposição decidiram “pô-la a viajar pelo mundo”: já esteve no Brasil, em Itália, na Alemanha e, agora, chega ao Porto. Esta não é a primeira vez que a Terra Esplêndida traz a Portugal uma exposição de fotografia sobre o cinema norte-americano: Made in Hollywood, que esteve em Cascais dem 2013, contudo, tinha imagens “completamente diferentes”, assegura, apesar de pertencerem ao mesmo espólio.

Hollywood Icons: A Fábrica de Estrelas poderá ser visitada no edifício da Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto, todos os dias, das 10h às 19h. A entrada custa seis euros.