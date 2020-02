Eutanásia, utilidade pragmática ou simbolismo mítico?

Quando se faz um distanciamento reflexivo em relação a todo o processo de legalização da eutanásia em Portugal surgem inquietantes questões. Será que a utilidade pragmática de alívio do sofrimento final de algumas pessoas, que pretendem ser mortas por Lei, havendo comprovadas alternativas, insuficientes por falha estatal, para o sofrimento, sem esse radicalismo, justifica uma tão árdua peleja fracturante, divisionista, geradora de um duelo de causas, argumentos jurídicos, constitucionais, médicos, éticos, religiosos e ideológicos?. E os riscos palpáveis feitos em experiências dos poucos países que aprovaram leis, não pesam na balança? E a confrontação às regras deontológicas e éticas da medicina, contrariando frontalmente os seus pareceres, pode ser minimizada?! E o parecer negativo do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é desprezível? Abolida a pena há mais de um século, é razoável a entronização da Morte no Estado de Direito, agora sob a forma compassiva, mesmo sacrificando, para muitos, os ditames constitucionais? A vida é dignificada pelo beneplácito estatal da morte voluntária ditada por lei? Por fim, a canonização do direito individual a ser morto, não será uma mitificação sacralizante da morte? E uma mistificação da dignidade?

José Manuel Jara, membro do Conselho de Ética e Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos

Racismo

O artigo Racismo de Joana Gorjão Henriques, no PÚBLICO de anteontem, é bem elucidativo do que é a justiça em Portugal. Tudo se faz ao abrigo da lei, o pior é a sua aplicação com presteza. Compreende-se que o caso Sócrates e quejandos demorem tempo, mesmo assim já dura há demasiado, agora um facto indecoroso praticado contra um ser humano, presenciado por milhares de pessoas ao vivo ou através da TV, é de agir imediatamente sem dó nem piedade. De estranhar também a passividade dos presidentes e responsáveis dos clubes em questão, assim como treinadores e o numeroso pessoal do “banco”. Mas isso são contas de outro rosário onde entra o vil metal.

Carlos Leal, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Faz-se uma lei nova! É assim?

O aeroporto de Montijo tem as leis contra ele mas o governo, em vez de optar pela solução Alverca apresentada pela Ordem dos Engenheiros há mais de dois anos, parece que vai optar pela chamada “lei à medida”, fazendo portanto uma nova lei para resolver o problema do Montijo. Escandaloso, inaceitável, vergonhoso e tudo o que se queira dizer. Mas que exemplo é este? Segundo um membro do governo, os pássaros não são estúpidos mas será que podemos dizer o mesmo de muita gente que quer aprovar à força a construção do aeroporto no Montijo? Sinceramente não sei.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora