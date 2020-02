Senador do Ceará baleado ao tentar invadir quartel tomado por polícias amotinados

O senador brasileiro Cid Gomes foi baleado na noite de quarta-feira na cidade de Sobral, no estado do Ceará, quando avançava com uma retroescavadora contra um portão de um quartel da Polícia Militar que tinha sido tomado por agentes amotinados, que protestam contra uma reestruturação das forças de segurança lançada pelo governador Camilo Santana, do Partido Trabalhista (PT).

Cid Gomes é irmão do ex-candidato presidencial Ciro Gomes, e a cidade de Sobral, a cerca de 270 km de Fortaleza, é o bastião histórico da sua família. Segundo Ciro Gomes, o seu irmão levou dois tiros e está internado, mas não corre risco de vida. Uma das balas entrou pela clavícula e outra atingiu o pulmão esquerdo, disse o Hospital do Coração de Sobral, para onde o senador foi inicialmente transportado.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou que seja enviada para o estado nordestino do Ceará a Força Nacional de Segurança Pública, um corpo formado por elementos da Polícia Militar de vários estados do Brasil, com quartel-general em Brasília, e criado em 2004, durante a presidência de Lula da Silva. Foi o governador Camilo Santana que pediu o reforço de segurança no seu estado.

Três polícias foram detidos e 250 estão a ser investigados no Ceará por participarem em acções de protesto exigindo aumentos salariais, relata a Folha de São Paulo. Três batalhões da polícia foram atacados por encapuzados que roubaram e vandalizaram carros da corporação.

Cid Gomes, que está de licença do Senado para fazer campanha para as eleições municipais, chegou a Sobral a fazer um discurso contra a paralisação e os protestos da Polícia Militar, conta o jornal de Fortaleza O Povo, e antes mesmo de chegar tinha convocado a população a ir esperá-lo ao aeroporto, através das redes sociais. “Quem tem direito de andar armado não pode, pela nossa Constituição, fazer greve”, afirmou. O senador mostrou que estava desarmado e chamou “bandidos” aos polícias amotinados.

Deslocou-se ao quartel que tinha sido tomado pelos agentes da polícia militar em protesto, deu-lhes “cinco minutos” para saírem, sempre segundo o relato de O Povo, e como não saíram, foi buscar uma retroescavadora, com a qual se propôs arrombar o portão. Foi então que foi baleado.

Cid e Ciro são reconhecidamente dois políticos de sangue quente. Um dos filhos do Presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, foi para as redes sociais criticar a acção de Cid Gomes. “É inacreditável que um senador da república lance mão de uma atitude insensata como essa, expondo militares e familiares a um risco desnecessário em um momento já delicado”, declarou no Twitter.

O bate-boca virtual foi inevitável, com a resposta de Ciro Gomes: “Deputado Eduardo Bolsonaro, será necessário que nos matem mesmo antes de permitirmos que milícias controlem o estado do Ceará como os canalhas de sua família fizeram com o Rio de Janeiro.”

No início de 2019, a Força de Segurança Nacional também foi enviada para o Ceará, para conter uma onda de violência entre grupos de narcotráfico, coordenada a partir das prisões.