A Universidade de Coimbra reformou a sua Semana Cultural para celebrar o 730º aniversário

Ao longo de duas semanas, a 22ª Semana Cultural da Universidade de Coimbra (UC), leva a Coimbra um conjunto de 30 iniciativas, entre espectáculos, oficinas, exposições e projecções de filmes. O tema da programação, que foi apresentada nesta quinta-feira, é “Ousadia(s)” e remete para os 730 anos da UC, assinaladas a 1 de Março.<_o3a_p>

A semana cultural decorre de 1 a 14 de Março e “aproximou-se do conceito de semana”, referiu o vice-reitor da UC com a pasta da cultura, Delfim Leão, na conferência de imprensa de apresentação, numa alusão à reformulação do conceito do conjunto de eventos, que se estendia ao longo de dois meses em anos anteriores. <_o3a_p>

Esta concentração, explica Delfim Leão, permite “libertar energia, tempo e espaço” para outras iniciativas ao longo do ano, ao mesmo tempo que permite fazer “um panorama global daquilo que é a actividade cultural” da UC, resume. <_o3a_p>

A programação é inaugurada no dia 1, no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV), com o concerto Universis, a cargo da Orquestra Académica da UC, que trabalhou uma peça composta propositadamente para o aniversário, da autoria do compositor Luís Cardoso. A 5 de Março, Gonçalo M. Tavares e os Os Espacialistas sobem ao mesmo palco para um conferência-performance que tem por base o Atlas do Corpo e da Imaginação, livro de 2013 do escritor. <_o3a_p>

Delfim Leão destaca também o concerto da Orquestra da Tuna Académica da UC com as participações especiais de Nancy Vieira e Nissah Barreto, no dia 6, também no TAGV, organizada pela Associação de Estudantes Cabo-Verdianos de Coimbra. Este espectáculo “envolve uma componente simbólica”, que junta componente material e imaterial da UNESCO, como o património de Coimbra e a morna de Cabo Verde, refere o responsável. <_o3a_p>

Para encerrar a programação, a Orquestra Clássica do Centro junta ao aniversário da UC outra efeméride - os 250 anos do nascimento de Beethoven (que nasceu a 20 de Dezembro) – num concerto no TAGV em que apresenta a 8ª Sinfonia e a Fantasia Coral do compositor germânico. <_o3a_p>

A maioria dos eventos é de entrada livre, mas será preciso adquirir bilhete para os espectáculos no TAGV. O preço de cada um ainda não foi divulgado. Esta edição da Semana Cultural tem um orçamento de 50 mil euros. <_o3a_p>

De fora das cerca de 30 iniciativas, ficam dois ciclos: um de teatro e artes performativas, que vai decorrer de 18 de Maio a 18 de Junho e outro de música, que terá lugar entre 8 de Novembro de 8 de Dezembro. As actividades de divulgação científica e o concerto solidário, que anteriormente integravam a programação da Semana Cultural da UC, ficam também de fora, mas vão continuar a realizar-se. <_o3a_p>