Morreu Pedro Baptista, comissário das comemorações da Revolução Liberal do Porto

Morreu o escritor, ensaísta, ex-deputado Pedro Baptista, comissário das comemorações da Revolução Liberal do Porto de 1820, que arrancam esta quinta-feira. Tinha 71 anos. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pelo PÚBLICO por fonte da Câmara do Porto.

Segundo o JN, Pedro Baptista terá sido vítima de doença súbita, esta madrugada, em casa, no Porto.

“O seu percurso fica marcado pelo grande contributo cívico e político ao serviço da cidade do Porto, que sempre elevou em todos os planos e palcos por onde passou”, diz a Câmara do Porto no seu site.

Pedro Baptista esteve esta quarta-feira à noite na Assembleia Municipal do Porto e era esperado às 11h desta quinta-feira na Casa do Infante, no Porto, para uma visita prévia à exposição 1820.Revolução Liberal no Porto, que ficará patente desta quinta-feira até 6 de Setembro.

A inauguração marca o arranque de um extenso programa de comemorações lançado pela Câmara do Porto para assinalar os 200 anos decorridos sobre essa madrugada do dia 24 de Agosto de 1820, quando a cidade, sublevada por um pronunciamento militar a que a população de imediato aderiu, proclamou a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino e deu o primeiro passo para edificar o Portugal moderno.

Ainda esta quinta-feira, em entrevista ao JN, Pedro Baptista afirmava estar a trabalhar num simpósio para “perceber qual o sentido do liberalismo nos dias de hoje. Porque a revolução de 1820, para a época, foi o que de mais avançado podia ter acontecido”.

Pedro Baptista nasceu em Nevogilde, Porto, em 1948. Licenciado e doutorado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi investigador-coordenador no Instituto de Filosofia desta Faculdade e investigador-colaborador no Centro de Estudos do Pensamento Português da Universidade Católica.

Na sua bibliografia estão, entre outros, Ao Encontro do Halley (ensaio, 1987), Sporá (romance, 1992; finalista do Grande Prémio do Romance da SPE), O Cavaleiro Azul (romance, 2001), Pessoas, Animais e Outros que Tais (narrações, 2006) e Centenário do Gabiru (estudo, 2007). É autor ainda de diversas comunicações no campo da filosofia.

Chumbou no exame de admissão à universidade por ter citado Lenine, Marx e Freud, contou ao PÚBLICO, em 2009. Mas já antes, em 1958, então com apenas 11 anos, apercebera-se do que aconteceu com a eleição de Humberto Delgado. “Aqui a casa chegavam os três jornais do Porto, e eu, desde os dez anos, lia-os todos. E aprendi a ler nas entrelinhas. Se diziam uma coisa, o contrário é que devia ser a verdade. Se mostravam grande indignação por a ONU ter condenado Portugal numa dada situação, eu concluía logo que a ONU deveria estar certa.”

Foi dirigente estudantil de 1968 a 1971, co-fundador do partido O Grito do Povo em 1971, preso político e deportado em 1973, e deputado socialista à Assembleia da República, eleito pelo Porto, entre 1995 e 1999. Foi candidato do Partido Democrático do Atlântico (PDA), em 2011, pelo círculo do Porto. Foi convidado por Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, para integrar a sua lista de candidatos à Assembleia Municipal em 2013 e 2017.