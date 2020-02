Pilates reúne 220 professores de todo o mundo em Lisboa

Ao todo serão 220 professores de Pilates de 26 países que vão estar em Lisboa, este fim-de-semana, para aperfeiçoar a técnica. É a 2.ª edição da Authentic Pilates Experience, uma convenção internacional que reúne instrutores de pilates de todo o mundo. A cerimónia de abertura é esta sexta-feira, 21 de Fevereiro, e até domingo serão vários workshops a decorrer, ao mesmo tempo, no Altis Grand Hotel.

Mais A carregar...

A Autenthic Pilates Experience é “uma homenagem a Romana Kryzanowska”, começa por explicar o director do Pilates Studio das Avenidas Novas, Frederico Figueiredo. Foram convidados professores de primeira geração para ensinar novas técnicas. Esses instrutores são “os que aprenderam directamente com Romana”.

Romana Kryzanowska era uma dançarina americana que aprendeu com Joseph Pilates, o criador da modalidade, no seu estúdio, em Nova Iorque. Após a morte do fundador, foi Romana que assumiu a gerência do estúdio. Inelia Garcia aprendeu directamente com Romana Kryzanowska e fundou o The Pilates Studio no Brasil. Mais tarde, a chilena expandiu o negócio para Portugal, onde tem hoje sete estúdios, seis dos quais em Lisboa e um em Faro.

Para a inauguração da Authentic Pilates Experience estão convidados todos os alunos dos estúdios portugueses. Além de serem apresentados os palestrantes, “a professora dos professores” Inelia Garcia fará uma pequena demonstração. Depois, conta Frederico Figueiredo, começam os workshops, que permitem “aprender através da prática”.

Jerome Weinberg (True Pilates Nova Iorque), Mejo Wiggin (Connecticut, EUA), Inelia Garcia (The Pilates Studio Brasil, Chile e Portugal), Jean-Claude Nelson (Bluebird Pilates, Munique), Peter Fiasca (Nova Iorque), Alfonso Carrillo, Junior Carvalho, Jose Miguel Garcia Leiva, Gustavo de Carvalho e Silva (do The Pilates Studio Brasil) serão os palestrantes dos workshops.

Cada aula é sobre uma técnica específica dos aparelhos de exercício Reformer, Cadillac, Ladder Barrel, Mat e Wunda Chair. “O nosso diferencial é trabalharmos com aparelhos”, explica Frederico Figueiredo. O encerramento da Authentic Pilates Experience será uma masterclass no aparelho Mat pela professora Inelia Garcia, a que todos os participantes poderão assistir.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Pilates melhora a força, a flexibilidade, a capacidade respiratória, dá estabilidade à coluna, ajuda no controlo do peso, entre outros benefícios. A nível mental, a modalidade tem benefícios no foco, na atenção, na agilidade mental, entre outros.

Texto editado por Bárbara Wong