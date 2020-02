Personagens da Casa de Papel e Harley Quinn são os protagonistas do Carnaval

Os disfarces mais procurados deste Carnaval são os que se inspiram em séries e filmes com mais sucesso a nível mundial, como La Casa de Papel, Harry Potter e a personagem Harley Quinn, inimiga do super-herói Batman e protagonista do filme Birds of Prey, que se estreou este ano, revelam os responsáveis de várias lojas de máscaras em vários pontos do país.

Mais A carregar...

Vera Gomes, gerente da loja Mascarilha, em Coimbra, disse à agência Lusa que os temas mais procurados este ano incidem sobre “sucessos como personagens da série La Casa de Papel ou Alice no País das Maravilhas”. Nesta loja vendem-se maioritariamente fatos completos tanto para adultos como para crianças. A procura pelos disfarces para crianças concentra-se, essencialmente, nos dias que antecedem os cortejos escolares, algo que também se verifica no resto do país.

Numa altura em que há cada vez mais procura por disfarces de Carnaval, o comerciante Nuno Santos, gerente da loja A Casa do Carnaval, na baixa de Lisboa, afirma que as novidades deste ano recaem sobre o filme Joker, para rapaz, e a personagem da DC Comics Harley Quinn, para rapariga. Contudo, de acordo com este comerciante, há tendências que nunca passam de moda, como é o caso do desenho animado Mickey Mouse, da saga Harry Potter ou até das famosas personagens vestidas de macacão vermelho e máscara branca, alusivas à série espanhola La Casa de Papel, transmitida na plataforma Netflix.

Por outro lado, Cristina Ribeiro, gerente da loja Party Land, situada nas Laranjeiras, também em Lisboa, apontou que um dos temas mais procurados naquela loja, além de filmes e séries, é o videojogo Fortnite e indicou que existe uma maior procura de fatos completos para criança e apenas de alguns acessórios para adultos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A cidade do Porto não é excepção e, tal como no resto do país, os disfarces mais procurados na loja Confettiparade são “sobre leões, dinossauros, super-heróis, em particular o Homem-Aranha, Harry Potter, Ladybug e Harley Quinn”, esclareceu a gerente, Ana Serrano Lima.

Quanto aos preços praticados, todos os comerciantes ouvidos pela agência Lusa concordam que os clientes procuram sempre, preferencialmente, o mais barato, mas acabam por pagar o que for necessário para irem bem disfarçados e, como diz Ana Serrano Lima, tem-se vindo a “verificar uma subida acentuada na procura de artigos de maior qualidade, o que se reflecte necessariamente no valor”. Regra geral, todas estas lojas têm fatos entre 13 e 100 euros.