De forma a economizar tempo na cozinha, a receita deste estufado de massa, feijoca e cogumelos envolve apenas um único tacho, onde todos os ingredientes são adicionados nos momentos certos da confecção, para fazer um prato saboroso, com o mínimo de esforço.

Começo por refogar a cebola e junto os cogumelos, que salteio até ficarem macios. Apesar de sugerir o uso de uma panela na receita, pressuponho que seja larga o suficiente para os cogumelos terem espaço para dourarem ligeiramente.

De seguida, junto a pasta de tomate, a mostarda e o vinho que vão conferir sabor ao molho e, um pouco de farinha, para o espessar. Junto a água, levo o caldo à fervura, e adiciono a massa. Enquanto a massa coze, o molho reduz e começa a espessar. Podemos corrigir a viscosidade com um pouco de água ou com a bebida vegetal/leite.

Nos últimos minutos de cozedura, envolvo as ervas aromáticas (salsa ou manjericão frescos). Retiro do lume assim que a massa estiver cozida, e o molho aveludado e concentrado nos sabores da mostarda picante, a frescura das ervas aromáticas, a acidez do vinho, e o sabor intenso a cogumelos.

Estufado rápido de massa, cogumelos e feijoca



2 porções

Duração: 30 min

Dificuldade: 1/5

Ingredientes:

300 g de cogumelos castanhos

1 colher de sopa de azeite

1 cebola média, picada

3 dentes de alho, picados

2 colheres de sopa de concentrado de tomate

1 colher de sopa de farinha

2 colheres de sopa de mostarda Dijon

Sal e pimenta preta a gosto

240 – 300 ml de água

1/3 chávena (80 ml) de vinho branco

80 g de massa

1 lata de feijoca (ou feijão branco), cozida

Menos de ½ chávena (100 ml) de bebida vegetal/leite

2 colheres de sopa de salsa picada

Procedimento:

Limpe os cogumelos de qualquer sujidade visível com um guardanapo de cozinha e corte-os em fatias ou em quartos. Pode utilizar outras variedades de cogumelos, tendo em consideração os diferentes tempos de confecção dos cortes e das distintas variedades (por exemplo: se utilizar shiitake, adicione-os primeiro ao refogado, e só depois os marron; no caso dos cogumelos secos, comece por demolhá-los em água a ferver durante pelo menos dez minutos, e aproveite esta água de demolha para dar mais sabor ao estufado). Comece por saltear a cebola no azeite, durante cerca de cinco minutos, até ficar macia. Junte os cogumelos e o alho, deixe refogar durante alguns minutos até amolecerem. Junte a pasta de tomate, a mostarda e a farinha, envolva tudo e deixe cozer um a dois minutos. Junte a água e o vinho, e espere até levantar fervura. Junte a massa e tempere com sal e pimenta preta a gosto. Em lume brando, coza durante cerca de dez min, até a massa ficar al dente. Junte por fim a feijoca cozida e a bebida vegetal, e leve à fervura. Se necessário, junte mais água e ajuste os condimentos a gosto. Por fim, envolva a salsa picada no estufado. Sirva.

Compassionate Cuisine ​é um parceiro do Pares do Ímpar. Os conteúdos publicados são da responsabilidade da autora. Pares do Ímpar é um projecto de parceria entre o PÚBLICO e criadores independentes de conteúdos em áreas especializadas, complementares ao alinhamento editorial do Ímpar.