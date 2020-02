Estas batatas fritas espanholas apareceram no Parasitas e tornaram-se um sucesso

Viu o Parasitas? Há uma cena em que a família Kim está a jantar na luxuosa sala dos seus patrões, discretamente está lá uma lata de batatas fritas. São da marca espanhola Bonilla a La Vista e tornaram-se agora um sucesso graças ao filme vencedor dos Óscares.

Mais A carregar...

Cesar Bonilla tem 87 anos e é o responsável pela empresa que o seu pai criou em 1932 na Corunha, em Espanha. O empresário diz-se emocionado com o sucesso que as batatas têm feito desde o lançamento do filme sul-coreano. Se pudesse “eu diria um mil obrigados, até tenho lágrimas nos olhos só de pensar”, confessa emocionado à Reuters.

É que desde que o filme foi lançado, as vendas online da companhia aumentaram 150% em Espanha. Os clientes espanhóis e estrangeiros também aumentaram exponencialmente o número de encomendas. Assim, a Bonilla a La Vista teve de contratar mais quatro funcionários, somando agora uma equipa de 100 pessoas.

Foto Cesar Bonilla a ver a cena do Parasitas em que aparecem as suas batatas NACHO DOCE/ Reuters

O espanhol diz ter ficado perplexo quando clientes e amigos lhe contaram que uma lata das suas batatas fritas estava no filme Parasitas. “Os meus sonhos foram concretizados”, diz Cesar Bonilla.

Anualmente, a Bonilla a La Vista produz cerca de 540 toneladas de batatas fritas. Destas, 60 são exportadas para 20 países e a Coreia do Sul é a grande receptora, com 40 toneladas anuais. Antes do filme, as batatas já eram famosas entre a classe alta sul-coreana. E tornaram-se um sucesso mal chegaram ao país, em 2016, quando a empresa espanhola começou a exportar para a Coreia do Sul, as latas esgotaram em duas horas.

O que torna estas batatas tão especiais?

O pai de Cesar, Salvador Bonilla, começou a empresa em 1932 ao vender as batatas fritas numa banca do mercado local. Salvador era um antigo militar da Marinha que costumava responder: “Bonilla aqui!” Então decidiu chamar à empresa Bonilla a la Vista.

Em 1950, Cesar começou a entregar as batatas fritas que a mãe fritava e enlatava de mota. Mais tarde, a família decidiu abrir uma fábrica e focar-se no negócio das batatas fritas em lata, por preservarem melhor o sabor. “Nunca pensei que fôssemos chegar tão longe com uma lata de batatas fritas. Isto incentiva-me e devia incentivar também todos os que sabem que estão a fazer algo certo. Deixa-me orgulhoso”, revela agora o filho.

Mas, afinal o que torna tão especiais as Bonilla a La Vista? A empresa contou, ao site espanhol Fuera de Serie, que o segredo está na qualidade da batata utilizada, que é sempre de época e no azeite da empresa galega Aceites Abril, que garante que as batatas mantenham o seu sabor e crocância.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além de ser especialista em batatas fritas, a empresa também tem seis churrarias na Corunha. Nos Estados Unidos, as batatas fritas podem ser experimentadas nos restaurantes do chef José Andrès. E, por cá, ainda não estão à venda, mas podem ser encomendadas online. Uma lata tem 500 gramas e custa 13 euros.

Foto Cesar Bonilla tem 87 anos e está à frente da empresa que era do seu pai. Reuters/NACHO DOCE

Texto editado por Bárbara Wong