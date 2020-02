“Quanto mais histórias as pessoas partilharem, mais fortes os pais em luto se poderão sentir”

Jayson Greene escreveu E as estrelas voltaram a brilhar depois de ele, a mulher, Stacy, e a família passarem pela morte de Greta, a sua filha ainda bebé. A menina de 2 anos estava na rua, com a avó, quando foi atingida por um tijolo que caiu do parapeito de um prédio, em Nova Iorque. O jornalista e crítico musical escreve sobre o acidente, a dormência e a luta pela vida do casal que perdeu a sua filha única.

O título, editado pela Asa, é um testemunho do luto de um pai e de uma mãe, mas é também uma mensagem de esperança para quem o lê. É possível continuar a viver e a amar depois da morte de um filho? A união de Jayson e Stacy sobreviveu — recorde-se que é frequente os pais acabarem por se afastar e, por vezes, separarem-se —, mudaram de casa e voltaram a ter um bebé. É Harrison, a quem os pais falam com naturalidade da irmã que não conheceu. O PÚBLICO entrevistou o autor por e-mail.

E as estrelas voltaram a brilhar é um romance, uma biografia, um livro de auto-ajuda... Como o define?

Provavelmente, existem muitas maneiras de olhar para o livro, que pode ser usado para auto-ajuda. De certa forma, escrevi-o para me ajudar. No entanto, para mim, este é um livro de memórias. Para ser um bom livro de auto-ajuda devia ter sugestões claras e isso não acontece neste livro onde conto a história da minha família o melhor que consigo. Quando lemos um livro de memórias, mergulhamos na vida de outra pessoa e era isso que esperava que os leitores pudessem fazer. É por essa razão que leio livros de memórias, porque quero sentir como é a vida de outra pessoa, o que tenho a aprender com ela. Mas o que posso aplicar à minha vida só depende de mim.

Nenhum pai está preparado para a morte de um filho, independentemente da idade da criança, do jovem ou até do adulto. Como é que este livro pode ajudar esses pais?

Quando um filho morre, nada pode realmente ajudar, na medida em que a dor de cada um é única. As outras pessoas podem oferecer-nos apoio e esse pode chegar de múltiplas maneiras: amigos que nos trazem comida, que estão presentes enquanto os pais choram, que conversam sobre banalidades, que nos distraem. Quando se trata de outros pais enlutados, o apoio é diferente porque o que se passa é que são pessoas que já passaram pelo que estamos a passar. O luto precisa de ser testemunhado e quanto mais histórias as pessoas partilharem, mais fortes os pais em luto se poderão sentir.

A dada altura, no livro, escreve: “Odeio famílias felizes.” Ainda as odeia?

Isso foi um momento de amargura, um momento na minha jornada de luto quando ainda estava nos estágios iniciais da dor. De facto, quando gritei “Odeio famílias felizes”, naquela sala de apoio ao luto, tive permissão para deixar sair aquele sentimento, de o reconhecer em mim.

Hoje, pode dizer que tem uma família feliz?

Estamos muito felizes. Mantemos a memória de Greta viva na nossa família, o Harrison adora desenhar a irmã. Harrison é um menino maravilhoso que nos alegra em todos os momentos do dia.

Pode uma família que perdeu um filho voltar a ser feliz?

Essa é uma pergunta difícil de responder. Uma “família” é diferente da “nossa” família. A nossa conseguiu alcançar a felicidade, mas a felicidade não é garantida, para ninguém, com ou sem tragédias nas suas vidas. Quando a Greta morreu, o que aprendi é que nos escolhemos continuar a viver e que ser feliz é uma escolha que fazemos. Pode ser uma escolha muito difícil e, para alguns, é muito difícil, mas é sempre uma escolha.

Era uma pessoa céptica antes de Greta morrer?

Não me consideraria céptico, mas a morte dela fez-me confrontar com as minhas dúvidas. Para entrar em contacto com o espírito da minha filha, tive que tirar muitas camadas de cepticismo, que desconhecia que tinha. Sempre me considerei uma pessoa aberta e receptiva e fiquei surpreso ao saber que, dentro de mim, tinha tantas resistências.

Ou seja, quando uma criança morre, precisamos do transcendente? Ajuda a acreditar em alguma coisa, pode ser Deus?

Evito oferecer recomendações a quem quer que esteja numa situação de luto porque a dor é muito singular e pessoal. Eu e a Stacy precisávamos de uma experiência algo transcendente nas nossas vidas para pudermos avançar. A julgar pelas reacções ao livro, houve pessoas que nos consideraram ridículos por causa dos meios que usamos para o conseguir — recorremos a médiuns, fizemos caminhadas espirituais —, assim como houve outras que ficaram profundamente tocadas por essa nossa experiência. Também houve quem não acreditasse como é que não nos voltamos para Deus e para a religião porque esse seria um percurso natural. Cada um segue o seu próprio caminho, não há um único. No entanto, considero que todos precisamos de uma ligação profunda e que, encontrá-la pode levar algum tempo e ser um trabalho duro. Para muitos, essa conexão assume a forma de religião; para outros, cerimónias espirituais. Todos precisam de qualquer coisa.

Que outras reacções teve?

Houve pessoas que me contaram histórias terríveis da sua perda, assim como tive relatos inspiradores de quem viveu e sobreviveu à morte de um filho. Foi uma partilha pela qual estarei grato, para sempre.