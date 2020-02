Feira do Queijo Serra da Estrela celebra tradições e cria o “maior queijo de ovelha”

A confecção ao vivo do “maior queijo de ovelha” de Seia é um dos destaques da edição da Feira do Queijo Serra da Estrela, que começa sábado, dia 22 de Fevereiro, naquela cidade do distrito da Guarda.

O queijo gigante que vai ser produzido na feira deste ano entrará em processo de cura e só será pesado e provado na edição de 2021, informou a Câmara Municipal de Seia.

Em 2019, foi confeccionado um exemplar com mais de 400 litros de leite de ovelha, cujo peso só será revelado na abertura da feira deste ano, que tem a cerimónia de inauguração marcada para as 10h de sábado.

O queijo que foi produzido na edição de 2018 e “aberto” no ano passado “tinha cerca de 80 quilos” de peso, referiu a fonte à agência Lusa.

A confecção do “maior queijo de ovelha” de Seia será realizada durante o dia de segunda-feira, no recinto da 43.ª edição da Feira do Queijo Serra da Estrela, com a participação de produtores locais.

O município de Seia refere em comunicado que, de sábado ao dia de Carnaval, os visitantes da Serra da Estrela são convidados a “degustar o afamado queijo da serra e os produtos locais”, a “conhecer as tradições genuínas” e a “viver o ambiente festivo proporcionado pelo folclore e música tradicional”.

“O certame, um dos mais antigos da região, conta com a sua 43.ª edição e aposta na valorização dos produtos regionais, onde o queijo Serra da Estrela assume maior protagonismo, mas de que são indissociáveis produtos como o pão, o vinho do Dão sub-região Serra da Estrela, os enchidos, o mel e o azeite”, lê-se.

Ainda de acordo com a nota, aos sabores de montanha “associam-se os valores tradicionais da pastorícia”, que estarão representados na Quinta do Pastor e na mostra do Cão Serra da Estrela (assegurada pela LICRASE - Liga dos Criadores e Amigos do Cão da Serra da Estrela).

Na Quinta do Pastor, além da mostra de ovinos, de animais da quinta e da horta com culturas hortícolas e aromáticas, será possível assistir à ordenha das ovelhas.

No espaço também se realiza, pela primeira vez, um concurso de ovinos Serra da Estrela do concelho de Seia, promovido pelo município em parceria com a ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela.

“Numa aliança entre a tradição secular, a criatividade e a inovação, a Feira do Queijo contempla ainda duas “masterclasses” de queijo da serra com vinho, com Cláudio Martins e Tiago Macena, uma prova de azeite comentada pelo azeitólogo Francisco Ataíde Pavão e diversos momentos de cozinha ao vivo, promovidas pelos restaurantes locais”, adianta a autarquia.

Ainda na gastronomia, o programa do evento, que acontece no edifício do Mercado Municipal de Seia e na zona envolvente, destaca, ao longo do dia de Carnaval, a confecção ao vivo de enchido tradicional.

A Feira do Queijo Serra da Estrela é promovida pelo município de Seia, em colaboração com a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, a LICRASE, a ANCOSE e a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM), com o apoio do Turismo Centro de Portugal. Mais informações no site da autarquia.