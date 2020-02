Círculo alternativo de vignerons faz a festa no Simplesmente... Vinho

Auto-intitulado o “o primeiro, e até agora único, salão off português de vinhos”, o Simplesmente... Vinho vem completar um final de semana recheado de provas e aventuras no Porto para quem aprecia um bom vinho. No Cais Novo, a pouco mais de um quilómetro do Palácio da Bolsa, onde, por estes dias, decorre a Essência do Vinho, o evento que, acontece dias 21 e 22 de Fevereiro, tem por mote os produtores independentes e os vinhos de terroir.

Com a presença de 101 vignerons de quatro países (principalmente Portugal, França e Espanha em menor presença, Estados Unidos como convidado especial) a apresentarem os seus vinhos à prova, o evento também reúne três restaurantes, apresentações de música ao vivo e uma exposição de arte com curadoria de Nuno Pinto Leite, da galeria Ela vai nua.

Um dos destaques da feira é a presença da autora francesa Pascaline Lepeltier – primeira e única mulher a receber o prémio Meilleurs Ouvriers de France (Melhores Trabalhadores da França) na categoria Sommeliers –, que vem ao evento apresentar o seu livro em co-autoria com Alice Feiring: “The Dirty Guide to Wine: Following Flavor from Ground to Glass” (que em português poderia ser algo como O Guia Descarado do Vinho: seguindo o sabor da terra ao copo). Lepeltier guiará uma sessão de apresentação e autógrafos na sexta-feira, às 18h30.

Foto simplesmente... vinho

Para não provar vinhos de barriga vazia, os comensais encontrarão opções de petiscos nos três restaurantes convidados: Delicatum Braga (chefs Joana Vieira e André Antunes), Carvão (chef Miguel Morais, do Cais da Afurada) e Oficina dos Rissóis (chefs Alexandra Chasan e Louis Druesne, do Porto). Além disso, incluídos no valor da entrada diária (20 euros) estão não só o copo para as provas como também um concerto por dia, a cargo dos Three Magnets na sexta-feira e The Vine Roots Jam Session no sábado, sempre às 21h.

Um jantar ‘off-off’, promovido pela Simplesmente... Vinho, acontecerá na sexta-feira no restaurante Typographia Progresso. O chef Leopoldo Garcia Calhau apresenta um menu degustação de sabores alentejanos acompanhado por 12 vinhos, apresentados por seus próprios produtores. O jantar obriga a reserva à parte, com um custo de 65 euros por pessoa.

Simplesmente... Vinho 2020 Dias 21 e 22/02: 16h/22h Bilhete diário: 20€ (inclui copo e catálogos oficiais, prova de vinhos, exposição de arte e concerto de música ao vivo) simplesmentevinho.com

