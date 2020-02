Entre carvalhais e serras, quatro bungalows (e muitos mais trilhos) chamados Bétula

A viver entre duas casas de pedra tomadas pela vegetação, António e Ana chamaram os próprios vizinhos. Eles chegam e dizem coisas como “um dia, ainda me mudo para o campo” ou “aqui é que se vive bem”. Perdem-se por serras e bosques com António Sá, registam percursos pedonais no Wikilok, no final do dia ou ao almoço palmilham algumas das sugestões de Ana Pedrosa. E, uma noite ou duas depois, vão-se embora entre juras de um dia voltar.

