Lucro da EDP cai 1% para 512 milhões

Os resultados líquidos da EDP atingiram 512 milhões de euros em 2019, menos 1% do que no exercício de 2018. O resultado operacional bruto do grupo subiu 12%, para 3706 milhões, anunciou hoje o grupo de energia após o fecho do mercado.

Em Portugal, os resultados foram negativos em 98 milhões de euros. Foi o segundo ano consecutivo de prejuízos em território português, explicou o presidente da EDP, António Mexia, em conferência de imprensa.

A perda foi motivada essencialmente por uma imparidade relativa à central a carvão de Sines e à provisão relacionada com o litígio com o Estado em torno da barragem de Fridão, adiantou o gestor.

Em contrapartida, foi um ano com “resultados recorde” na EDP Renováveis, no Brasil, e na actividade de comercialização de energia, destacou, o presidente da EDP.