Lucro do BCP estabiliza nos 300 milhões de euros

O Millennium BCP fechou 2019 com um resultado líquido de 302 milhões de euros, acima dos 301,1 milhões do ano anterior, de acordo com o comunicado divulgado esta quinta-feira. Sem itens extraordinários, os lucros do banco chegaram aos 369,1 milhões, um crescimento de 11,7%. Entre estes eventos específicos estão os “custos de reestruturação e compensação pelo ajuste temporário dos salários” em Portugal, bem como os custos da integração do Euro Bank na Polónia.

Para este desempenho contribuíram de forma diferente os dois grandes mercados do BCP, Polónia e Portugal. No mercado português, o resultado líquido cresceu 25,4% para os 144,8 milhões de euros “fortemente influenciado pela diminuição significativa das necessidades de provisionamento, sobretudo do crédito, beneficiando também, embora de forma menos expressiva, do aumento dos resultados em operações financeiras”. A pesar neste desempenho, estiveram o “acréscimo dos custos operacionais e o impacto fiscal associado essencialmente ao cenário de taxas de juro”.

Na operação internacional, dominada pela Polónia, o BCP destaca no documento das contas o “menor contributo da operação polaca, condicionado pelo impacto resultante dos custos associados à integração do Euro Bank”, que mais custos operacionais e um maior número de imparidades para absorver a carteira de crédito envolvida na compra do banco polaco pelo Millennium Bank. Por outro lado, o resultado também foi pressionado pela “constituição de uma provisão extraordinária para os processos relacionados com os créditos hipotecários concedidos em francos suíços”.

Por outro lado, “a apropriação dos resultados gerados pelo [angolano] Banco Millennium Atlântico, em 2019, também se revelou inferior ao montante apurado no ano anterior, influenciada, tanto pelo reforço do nível de cobertura de riscos por imparidades e provisões”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Assim, o resultado líquido na actividade internacional ascendeu aos 143,8 milhões de euros em 2019.

Em termos consolidados, o BCP explica a estabilização do resultado líquido com o crescimento da margem financeira (em especial, na Polónia), com os resultados de operações financeiras (com a venda de dívida pública em Portugal) e com a diminuição das imparidades de crédito, depois de largos anos de limpeza do balanço. A penalizar o desempenho esteve o aumento dos custos operacionais (com a integração do Eurobank e, em Portugal, com o reajuste salarial) e o impacto do cenário de taxas de juro baixas, que tem penalizado a generalidade das instituições financeiras.

No que diz respeito a um dos temas que está a marcar a agenda política, as comissões no mercado português atingiram os 483,2 milhões de euros em 2019, mais 1,7% do que no ano anterior, um aumento “determinado pelo comportamento favorável das comissões relacionadas com o negócio bancário, que cresceram 20,4 milhões de euros”, explica o BCP.