“A comissão executiva não comenta a política de remuneração” da TAP

O responsável pela gestão da TAP, Antonoaldo Neves, afirmou esta quinta-feira que “a comissão executiva não comenta a política de remuneração da empresa”. O presidente executivo da transportadora reagiu assim a uma pergunta dos jornalistas sobre a questão dos prémios que, de acordo com o maior accionista privado, David Neeleman, serão atribuídos este ano em relação ao exercício de 2019, durante o qual a empresa se manteve nos prejuízos.

Na conferência de imprensa para apresentar os resultados do ano passado, Antonoaldo Neves sublinhou que “a comissão executiva não comenta declarações de outras pessoas” sobre a empresa, sejam “de clientes ou de accionistas” na comunicação social.

A questão entrou na ordem do dia a partir do momento em que David Neeleman – que não esteve presente esta quinta-feira na apresentação dos resultados, ao contrário do que tem sido habitual - afirmou ao Observador que iam voltar a ser pagos prémios de desempenho, mesmo com o grupo a registar prejuízos. Há um ano, este tema já tinha gerado fricções entre o accionista Estado (dono de 50% do capital) e os privados.

Esta quarta-feira, na véspera da apresentação dos resultados, o ministro com a tutela da empresa, Pedro Nuno Santos, foi ao Parlamento dizer, citado pela Lusa, que era"inaceitável” que a TAP, com “100 milhões de euros de prejuízos” em 2019, atribuísse prémios a uma minoria. “É uma falta de respeito para com a esmagadora maioria dos trabalhadores da TAP e para com os portugueses”, afirmou o ministro das Infra-estruturas numa audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

“Foi dito à TAP que não permitiremos a atribuição de prémios”, sublinhou o ministro.

Esta manhã, a TAP comunicou que o prejuízo em 2019 foi de 105,6 milhões de euros, ligeiramente abaixo dos 118 milhões de 2018.

No segundo semestre, as contas já foram melhores do que nos primeiros seis meses do ano, o que permitiu reduzir as perdas. De acordo com a empresa, houve um resultado líquido de 14,1 milhões de euros entre Junho e Dezembro. O resultado operacional em 2019, refere a TAP, passou de prejuízo de 44 milhões em 2018 para um lucro de 58,6 milhões de euros.