Pina Moura: a carreira política em imagens

Joaquim Pina Moura morreu esta quinta-feira em casa, em Lisboa, aos 67 anos, devido a doença neurodegenerativa.

Natural de Loriga, Seia (distrito da Guarda), Pina Moura licenciou-se em Economia, juntando-se ao Partido Socialista em 1995 depois de ter sido membro do Partido Comunista Português durante praticamente duas décadas. Exerceu o cargo de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro António Guterres até 1997, ano em foi nomeado ministro da Economia do XIII Governo Constitucional. Em 1999, foi nomeado ministro das Finanças e da Economia do XIV Governo Constitucional, também liderado por António Guterres. Depois da passagem pelo Governo, Pina de Moura desempenhou os cargos de administrador da Galp e presidente da Iberdrola Portugal.

