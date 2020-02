Sporting à procura de refúgio na Liga Europa

Dizer que o Sporting está numa fase má é contar apenas parte da história. Toda a época está a ser má. 2020 está a ser particularmente penoso, com três vitórias, um empate e quatro derrotas em oito jogos, com a equipa sem conseguir sequer ganhar dois jogos seguidos e com os horizontes competitivos bastante curtos para o que resta da temporada. Para além de tentar o terceiro lugar no campeonato, a Liga Europa é o que resta ao Sporting e, nesta quinta-feira (17h55, SP-TV1), em Alvalade, os “leões” voltam à acção numa prova que tem funcionado como um oásis de bons resultados e (ocasionalmente) de bom futebol, defrontando os turcos do Basaksehir de Istambul na primeira mão dos 16 avos-de-final.

Neste regresso à Liga Europa, os “leões” têm pela frente um adversário com pouca experiência em competições europeias que deve ser levado a sério. Não só é o segundo classificado da Liga turca (a um ponto do primeiro), como chegou a esta fase da Liga Europa como primeiro num grupo onde estavam Roma e Borussia Moenchengladbach.

“É uma equipa forte e versátil, e já os vi jogar em mais de dois sistemas. São muitos bons no ataque, e têm jogadores bons que jogaram em outras ligas e custaram muito dinheiro”, alerta Silas, que não poderá contar para este jogo com os lesionados Mathieu, Luiz Phellype e Renan Ribeiro (que também está castigado).

Mesmo sem ter grande historial interno e internacional, este Basaksehir é uma das melhores equipas turcas da actualidade, beneficiando de uma relação próxima com Recep Tayyp Erdogan, presidente da Turquia, para ter o que os outros clubes com mais história no país não têm, dinheiro para investir. E assim se percebe como o Basaksehir, que tem a segunda pior média de assistências da Superliga turca, tem jogadores com extenso currículo internacional como o senegalês Demba Ba, o francês Clichy, o holandês Elia ou o brasileiro Robinho – até há um mês teve Arda Turan por empréstimo do Barcelona, mas o clube rescindiu com o internacional turco no início de Janeiro. E tem ainda jogadores com passado no futebol português, como o cabo-verdiano Carlos Ponck (ex-Aves) e o brasileiro Júnior Caiçara (ex-Gil Vicente).