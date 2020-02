Sporting ganha vantagem na Liga Europa

Não fosse o golo sofrido e o Sporting iria estar bem mais descansado, daqui a uma semana, em Istambul, mas não deixou de garantir nesta quinta-feira, em Alvalade, uma vantagem importante nos 16 avos-de-final da Liga Europa, um triunfo por 3-1 sobre os turcos do Basaksehir no jogo da primeira mão.

Foi um jogo de domínio quase total da equipa de Jorge Silas e que cedo teve expressão no marcador. Logo aos 3’, Acuña marcou o canto e Coates, fugindo à marcação de Demba Ba, empurrou para a baliza do Basaksehir.

Depois do golo madrugador, e com várias oportunidades flagrantes pelo meio, o Sporting só conseguiu aumentar a vantagem quase a fechar a primeira parte. Ristovski faz o cruzamento pela direita e Sporar, num remate rasteiro e colocado, faz o 2-0 - foi o primeiro golo do esloveno com a camisola dos “leões”, mas o seu sexto na Liga Europa, ele que já tinha marcado cinco pela sua anterior equipa, o Slovan de Bratislava.

Na segunda parte, aos 51’, Vietto fez o 3-0 num remate cruzado após uma jogada bem desenhada por Jovane e Bolasie. No meio do domínio “leonino”, a equipa turca conseguiu reduzir e colocar alguma incerteza na eliminatória, graças a um penálti convertido por Visca aos 77’, após uma falta de Luís Neto sobre Demba Ba.