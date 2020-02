Jorge Jesus empata na primeira mão da Supertaça sul-americana

O Flamengo, vencedor da Taça Libertadores da América, empatou esta quarta-feira a dois golos, no terreno dos equatorianos do Independiente Del Valle, os vencedores da Taça sul-americana, na primeira mão da Supertaça sul-americana de futebol, em Quito.

A equipa da casa ficou à frente no marcador aos 20 minutos, depois do livre directo marcado por Jacob Murillo. A formação do português Jorge Jesus deu a volta aos 65 minutos, pelo pé de Bruno Henrique, e aos 85, por Pedro. Cristian Pellerano, aos 90+1 minutos, selou o empate a duas bolas com uma grande penalidade.

A segunda mão da Supertaça vai realizar-se na próxima quarta-feira, 26 de Fevereiro, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (00h30 de 27 de Fevereiro, em Lisboa).