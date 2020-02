Benfica congela na Ucrânia e está em desvantagem na Liga Europa

O Benfica perdeu por 2-1 frente ao Shakhtar, na Ucrânia, nesta quinta-feira, em jogo da primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa. Com este resultado, os “encarnados” partem em desvantagem para o jogo de Lisboa, apesar de o golo marcado em Kharkiv permitir aos portugueses passarem com um triunfo de apenas 1-0 na Luz.

Na Ucrânia, o Shakhtar saiu na frente com golo de Alan Patrick, aos 56 minutos, numa fase em que os ucranianos já tinham tido vários lances perigosos junto da baliza de Odysseas - que sofreu com um Benfica “congelado”, tal foi a passividade defensiva.

Aos 62’, uma boa jogada de Tomás Tavares culminou com penálti sofrido por Cervi e, no instante seguinte, finalização para golo do lateral português. O árbitro, aconselhado pelo VAR, decidiu invalidar o golo, por fora-de-jogo de Tavares, tendo de assinalar o penálti, que seria convertido por Pizzi.

O empate durou apenas dez minutos, fruto de um erro de Rúben Dias. O central também “congelou” e quis proteger uma bola junto à linha de baliza. Acabou por ser “roubado” por Júnior Moraes, que assistiu Kovalenko para a finalização.

Resultado negativo, mas o golo fora de casa deixa tudo em aberto para a segunda mão.