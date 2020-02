Bayer Leverkusen entra em campo contra o racismo

O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto nos 16 avos-de-final da Liga Europa, não deixou passar em claro o episódio de racismo do último fim-de-semana, no V. Guimarães-FC Porto, enviando uma mensagem forte contra a discriminação racial no dia em que defronta os portistas no BayArena, esta quinta-feira, às 20 horas.

Os jogadores do emblema alemão gravaram um vídeo em que reforçam o apoio a Marega, defendendo a erradicação do fenómeno nos estádios de futebol e na sociedade.

No To Racism ??

No Al Racismo ??

Non Au Racisme ??

Não Ao Racismo ??

Nein Zu Rassismus ?? pic.twitter.com/uU3Tnryj9P — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 20, 2020