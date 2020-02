Renovar (a programação) é viver

Por ordem alfabética: Abel Ferrara (Siberia), Philippe Garrel (Le Sel des larmes), Hong Sangsoo (The Woman who Ran), Rithy Panh (Irradiés), Christian Petzold (Undine), Kelly Reichardt (First Cow), Tsai Ming-liang (Days). Um terço da competição principal de Berlim 2020 já é de paragem obrigatória, e já há uns anos largos que a secção não reunia tal quantidade de nomes grandes a concurso no mesmo ano. Para três deles — o cambojano Panh, a americana Reichardt e o francês Garrel — é mesmo a primeira entrada competitiva de sempre em Berlim.

